    Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher Verluste von -2,88 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.02.2026

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie ist bisher um -2,88 % auf 102,75 gefallen. Das sind -3,05  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,52 %, geht es heute bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,31 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um +3,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine positive Entwicklung von +2,47 % erlebt.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,21 %
    1 Monat -0,66 %
    3 Monate +17,31 %
    1 Jahr +12,14 %

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,30 Mrd. € wert.

    Dieselskandal: Audi-Manager vor Gericht – Betrug und Milliarden-Schaden!


    Im zweiten Strafprozess gegen Audi, der am Landgericht München II stattfindet, wird der frühere Entwicklungsvorstand Ulrich Hackenberg zusammen mit drei weiteren ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens wegen Betrugs und Falschbeurkundung angeklagt. …

    VW-Arbeiter in US-Werk sollen mehr Geld bekommen


    Arbeiter in Volkswagens US-Werk Chattanooga sollen nach monatelangem Ringen einen neuen Vertrag mit deutlichen Einkommenserhöhungen bekommen. Für die rund 3.200 Beschäftigen seien Gehaltserhöhungen von 20 Prozent über die Laufzeit des Vertrages …

    'Made in Europe' soll Branche stärken


    Die Vorstandschefs von Volkswagen und Stellantis fordern eine industriepolitische Neuausrichtung in Europa, um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Automobilindustrie langfristig zu sichern. In einem gemeinsamen Beitrag für das "Handelsblatt" …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,87 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,81 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,93 %. Tesla legt um +0,47 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -1,44 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -2,36 %
    +3,21 %
    -0,66 %
    +17,31 %
    +12,14 %
    -19,52 %
    -35,83 %
    +4,95 %
    +2.173,33 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



