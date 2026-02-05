SAP Aktie legt zu - 05.02.2026

Mit einer Performance von +2,78 % konnte die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +0,90 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 173,22€, mit einem Plus von +2,78 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Der heutige Anstieg bei SAP konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,91 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -12,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -19,34 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,40 % 1 Monat -16,61 % 3 Monate -24,91 % 1 Jahr -36,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SAP Aktie und deren Kursentwicklung, insbesondere im Hinblick auf ein neues Aktienrückkaufprogramm über 10 Milliarden Euro bis 2027. Anleger zeigen sich optimistisch und stocken ihre Positionen auf, während Analysten wie JPMorgan die Aktie positiv bewerten. Es gibt jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Marktvolatilität, mit Prognosen von möglichen Schwankungen von +/- 20%.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 211,57 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,80 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,45 %. ServiceNow legt um +0,84 % zu Workday (A) notiert im Minus, mit -2,64 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.