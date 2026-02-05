Deutsche Boerse Aktie steigt - 05.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Deutsche Boerse Aktie. Mit einer Performance von +2,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Boerse Aktie. Nach einem Plus von +0,68 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 211,30€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Boerse Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,32 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um -1,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,82 % verloren.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,62 % 1 Monat -6,05 % 3 Monate -5,32 % 1 Jahr -13,78 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,13 Mrd. € wert.

Die Deutsche Börse AG hat am 3. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung wird bekannt gegeben, dass sowohl …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nasdaq Inc. Aktie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Cboe Global Markets notiert im Minus, mit -0,09 %. Euronext notiert im Plus, mit +1,31 %.

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.