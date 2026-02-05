Heidelberger Druckmaschinen Aktie mit heftigem Kursrutsch - -12,17 % - 05.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Sie fällt um -12,17 % auf 1,6600€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,43 %, geht es heute bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Offsetdruckmaschinen und bietet umfassende Lösungen für die Druckindustrie. Als globaler Marktführer im Bogenoffsetdruck konkurriert das Unternehmen mit Koenig & Bauer, Komori und Manroland. Heidelberg punktet mit innovativen Technologien und einem breiten Serviceangebot.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Heidelberger Druckmaschinen abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,78 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen -16,44 % verloren.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,76 % 1 Monat -16,86 % 3 Monate -11,78 % 1 Jahr +57,45 %

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 520,66 Mio. € wert.

- Umsatz nach neun Monaten mit rund 6,1 Prozent über Vorjahreswert - Bereinigtes EBITDA gegenüber Vorjahr deutlich verbessert; Effizienzmaßnahmen mit spürbaren Effekten - Auftragseingang erwartungsgemäß unter Vorjahr durch Entfall drupa-Effekt …

- Sales after nine months up on previous year, increasing by some 6.1 percent - Adjusted EBITDA considerably better than in previous year - efficiency measures having a clear impact - Incoming orders down on previous year, as expected, due to …

Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat in einem schwierigen Marktumfeld im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 den Umsatz gesteigert. Der Auftragseingang war jedoch rückläufig und der operative Gewinn sank. Der Umsatz stieg in …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fuji Film Holdings, Koenig & Bauer und Co.

Fuji Film Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Koenig & Bauer notiert im Plus, mit +0,10 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.