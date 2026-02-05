Lang & Schwarz Aktie steigt auf 23,900€ - 05.02.2026

Die Lang & Schwarz Aktie konnte bisher um +3,02 % auf 23,900€ zulegen. Das sind +0,700 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lang & Schwarz Aktie. Nach einem Plus von +0,87 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,900€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Lang & Schwarz einen Gewinn von +6,88 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -6,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lang & Schwarz +4,95 % gewonnen.

Lang & Schwarz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,43 % 1 Monat +0,43 % 3 Monate +6,88 % 1 Jahr +14,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der Lang & Schwarz Aktie. Anleger rechnen mit möglichen Kurszielen von 36 € oder mehr, basierend auf zukünftigen Gewinnen und der Stabilität der Eigenmittel. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des PFOF Verbots auf die Geschäftsentwicklung, was zu Unsicherheiten führt. Die Eigenmittel werden als wichtiger Bewertungsfaktor angesehen, und viele glauben, dass der Kurs nicht unter diesen Wert fallen sollte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 224,62 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,38 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,07 %. Cboe Global Markets notiert im Minus, mit -0,09 %. Euronext legt um +1,31 % zu

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.