Ausblick belastet Moeller-Maersk - Hapag-Lloyd auch schwach

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 2.037 auf Tradegate (05. Februar 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -3,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 20,48 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -44,21 %/+3,00 % bedeutet.