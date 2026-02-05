AKTIEN IM FOKUS
Ausblick belastet Moeller-Maersk - Hapag-Lloyd auch schwach
- Moeller-Maersk-Aktie fällt um 5,2% auf 1.604 Kronen.
- Hapag-Lloyd verliert 2,4% im Gefolge von Moeller-Maersk.
- Operatives Ergebnis 2023: 4,5 bis 7 Mrd. USD erwartet.
KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Ein neuer Ausblick von Moeller-Maersk hat den Kurs der Aktie am Donnerstag belastet. An der Kopenhagener Börse sackten die Papiere um 5,2 Prozent auf 1.604 dänische Kronen ab und waren damit das Schlusslicht im Leitindex OMX 20. Am deutschen Markt verloren Hapag-Lloyd im Fahrwasser von Moeller-Maersk 2,4 Prozent.
Die Großreederei rechnet in diesem Jahr mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) von 4,5 bis 7 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung liegt laut Alex Irving von Bernstein Research mit 6,1 Milliarden Dollar über dem Mittelwert des Zielkorridors von Moeller-Maersk. Die breite Zielspanne spiegele die Überkapazitäten im internationalen Frachtgeschäft wider, so der Experte. Zudem gebe es verschiedene Szenarien zu einer Wiedereröffnung der Frachtschifffahrt durch das Rote Meer, welche die Frachtraten drücken dürfte./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 2.037 auf Tradegate (05. Februar 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -3,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 20,48 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -44,21 %/+3,00 % bedeutet.