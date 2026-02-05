Wolfspeed Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 05.02.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Wolfspeed mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -35,31 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Wolfspeed Aktie. Mit einer Performance von -12,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,38 %, geht es heute bei der Wolfspeed Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Wolfspeed um -18,92 % verloren.

Wolfspeed Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,37 % 1 Monat -26,38 % 3 Monate -35,31 % 1 Jahr -44,19 %

Informationen zur Wolfspeed Aktie

Es gibt 26 Mio. Wolfspeed Aktien. Damit ist das Unternehmen 346,96 Mio. € wert.

Wolfspeed Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolfspeed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolfspeed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.