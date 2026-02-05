Top 5 Lithiumprojekt weltweit? XXL-Fund in Quebec stärkt westliche Lieferketten

In Mali und der DR Kongo hat der Westen das Rennen um XXL-Lithiumvorkommen gegen China verloren. Explorationserfolge von Q2 Metals in Kanada wecken nun die Hoffnung auf ein Großprojekt ohne politische Risiken und ohne Beteiligung Pekings.

Der Lithiumexplorer Q2 Metals (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) legte Ende Januar Bohrergebnisse für das Lithiumprojekt Cisco im kanadischen Quebec vor. Bohrloch CS25-065 durchschnitt 179,2 Meter mit 1,24 % Li₂O. Wichtiger jedoch: Die Bohrung wurde nördlich der bekannten mineralisierten Zone des Projekts gesetzt und erweitert das System nach Norden in geringen Tiefen, wo keine Mineralisierung erwartet wurde. Die Lagerstätte bei Cisco fällt damit wohl noch größer aus als bislang gedacht.

Lithiumprojekt Cisco: 236 Mio. Tonnen mit 1,39 % Li₂O

Dabei wird die erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt an den Märkten ohnehin mit größter Aufmerksamkeit erwartet. Geplant ist die MRE für das erste Quartal. Analysten haben schon vorab geschätzt, wie groß die Lagerstätte sein könnte. „Wir haben unser Micromine-Modell für die im Jahr 2025 gemeldeten Analysen aktualisiert und schätzen nun, dass die Lagerstätte 236 Mio. t mit 1,39 % Li₂O enthält“, heißt es etwa in einem Bericht von Canaccord. Dies entspreche einem Zuwachs von 32 % gegenüber der ursprünglichen Schätzung.

Erweist sich die Schätzung als korrekt, handelt es sich bei Cisco um eines der fünf größten Lithium-Hartgesteinsprojekte der Welt. Ein Blick auf die anderen Projekte in dieser Liga zeigt, welche Bedeutung Cisco für die westlichen Lieferketten gewinnen könnte.

Mehr Lithium enthalten einer Canaccord-Analyse zufolge z. B. Manono Northeast im Süden der DR Kongo in der Provinz Tanganjika. Das Projekt befindet sich in der Bauphase und wird durch Zijin Mining (54,9 %) und das staatliche Bergbauunternehmen der DR Kongo, COMINIERE, betrieben. Zijin Mining gibt die Ressource mit 6,47 Mio. Tonnen LCE bei einem Gehalt von 1,50 % Li₂O bzw. 3,71 % LCE an.

Manono in der DR Kongo unter Kontrolle von Zijin Mining

Manono ist auf eine Gesamtkapazität von 5 Millionen Tonnen Abbau und Verarbeitung pro Jahr ausgelegt. Geplant ist der Bau einer Schmelzhütte, die jährlich 500.000 Tonnen Spodumenkonzentrat verarbeitet und daraus 95.170 Tonnen Rohlithiumsulfat produziert. „Der Minenbau ist bereits im Gange, das Wohnlager und der Solarpark der Phase I sind schon in Betrieb. Die Projekte für Abbau, Verarbeitung, Schmelzhütte, Logistik und Flussumleitung verlaufen planmäßig; die Inbetriebnahme ist für den 30. Juni 2026 vorgesehen“, teilt Zijin Mining mit.