    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Weiter turbulent

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Preise für Gold und Silber geben wieder nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis fällt nach Erholung um bis zu 3,5 Prozent.
    • Silberpreis sinkt um bis zu 17 Prozent im Handel.
    • Krisen weltweit treiben Nachfrage nach Edelmetallen.
    Weiter turbulent - Preise für Gold und Silber geben wieder nach
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    LONDON (dpa-AFX) - An den Edelmetall-Märkten geht es am Donnerstag nach einer Erholung der beiden vergangenen Tage wieder nach unten. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) gab im frühen Handel bis zu dreieinhalb Prozent nach, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Mit 4.925 Dollar lag der Goldpreis aber immer noch knapp ein Prozent unter dem Niveau vom Mittwochabend und rund zwölf Prozent unter dem erst vor einer Woche erreichten Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar. Seitdem schwankt der Wert von Gold heftig.

    Am Montag war der Wert einer Feinunze Gold bis auf fast 4.400 Dollar gefallen. Danach konnte sich der Preis deutlich erholen. Damit belief sich die Handelsspanne in den vergangenen Tagen auf fast 1.200 Dollar - also rund zwölf Prozent um die 5.000-Dollar-Marke, über die der Goldpreis erstmals Anfang vergangener Woche geklettert war.

    Noch drastischer waren die Turbulenzen beim Preis für Silber. Hier sackte die Notierung für eine Feinunze nach dem Rekordhoch vom Donnerstag in Höhe von fast 122 Dollar bis auf weniger als 72 Dollar am Montag ab. Am Donnerstag gab der Silberpreis im frühen Handel um bis zu 17 Prozent ab.

    Am Vormittag gab der Preis für eine Feinunze Silber um neun Prozent auf 80,50 Dollar nach. Trotz der heftigen Verluste seit dem Rekordhoch liegt Silber im Jahresverlauf noch zwölf Prozent im Plus, nachdem es sich 2025 um fast 150 Prozent verteuert hatte.

    Auch Gold liegt im Vergleich zu Ende 2025 trotz der jüngsten Turbulenzen mit dem hohen Minus immer noch zweistellig im Plus und das, nachdem der Preis im vergangenen Jahr bereits um 65 Prozent gestiegen war.

    Grund für die deutlichen Gewinne von Gold und Silber seit Ende 2024 sind vor allem die vielen Krisen weltweit. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Krisenzeiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

    Nach der monatelang anhaltenden Rally kam es am vergangenen Freitagnachmittag zu einem massiven Abverkauf. Ein Faktor dafür waren die Kursbewegungen beim US-Dollar. Da Gold überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, führen fallende Dollar-Notierungen meist zu Gewinnen am Goldmarkt und umgekehrt. Eine Abwertung der US-Währung macht Gold für Anleger, die in anderen Währungen wie dem Euro rechnen, lukrativer.

    Hinzu kommen Spekulanten, die auf noch höhere Metallpreise gewettet hatten und damit auf dem falschen Fuß erwischt worden waren. Marktbeobachter verwiesen auf chinesische Fonds und westliche Privatanleger, die große Positionen in Edelmetallen aufgebaut hätten./zb/jkr/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Weiter turbulent Preise für Gold und Silber geben wieder nach An den Edelmetall-Märkten geht es am Donnerstag nach einer Erholung der beiden vergangenen Tage wieder nach unten. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) gab im frühen Handel bis zu dreieinhalb Prozent nach, konnte sich zuletzt aber …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     