    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurokurs kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs stabil bei 1,1806 US-Dollar.
    • Überraschend steigende Aufträge in Deutschland.
    • EZB-Zinsentscheidungen heute, keine Änderungen erwartet.
    Devisen - Eurokurs kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1806 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

    Zeitweise war der Euro im frühen Handel etwas unter Druck geraten, konnte die Kursverluste nach überraschend starken Konjunkturdaten aus Deutschland aber wieder wettmachen. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone waren die Auftragseingänge in der Industrie im Dezember überraschend weiter gestiegen. Ökonomen sprachen von Anzeichen einer Trendwende in dem für die deutsche Wirtschaft wichtigen Industriesektor.

    Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken. Im Tagesverlauf werden geldpolitische Beschlüsse der EZB und der britischen Zentralbank erwartet. Beiden Notenbanken werden ihre Leitzinsen nach Einschätzung von Analysten unverändert belassen.

    Auf der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung dürfte EZB-Präsidentin Christine Lagarde den mittelfristigen Inflationsausblick "als weiterhin günstig und die derzeitige geldpolitische Ausrichtung als angemessen bezeichnen", erwarten Experten der Dekabank. "Zugleich dürfte sie aber auch das hohe Ausmaß an Unsicherheit betonen und deshalb grundsätzliche Handlungsbereitschaft in beide Richtungen andeuten."/jkr/jsl/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Eurokurs kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1806 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     