    TPUs

    Googles Milliarden-Investitionen: Wie Broadcom von der KI-Revolution profitiert!

    Google investiert 185 Milliarden US-Dollar in KI – und Broadcom profitiert enorm davon! Wie das Unternehmen von den gigantischen Investitionen profitiert und was noch kommt. Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Google investiert 185 Mrd. USD in KI, Broadcom profitiert.
    • Broadcom unterstützt Google bei der Herstellung von TPUs.
    • Maßgeschneiderte Chips sind für Hyperscaler entscheidend.
    Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Die Broadcom-Aktie verzeichnete am Mittwoch im nachbörslichen Handel an der Nasdaq einen Anstieg von 6 Prozent, nachdem Google seine beeindruckenden Geschäftszahlen und den dramatischen Anstieg der Kapitalausgaben im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) bekannt gegeben hatte.

    Google plant für dieses Jahr Kapitalausgaben in Höhe von bis zu 185 Milliarden US-Dollar – fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Diese Zahl dürfte besonders für Unternehmen wie Broadcom von großer Bedeutung sein.

    Denn Google gehört zu den Technologieunternehmen, die ihre Investitionen in Datenzentren für KI massiv ausbauen. Doch statt auf Standardchips von Nvidia setzt Google zum Großteil auf eigene, spezialisierte Chips: die sogenannten Tensor Processing Units (TPUs). Beispielsweise wurde das hochmoderne Gemini 3-Modell von Google auf TPUs entwickelt. Broadcom unterstützt Google bei der Herstellung seiner TPUs.

    Experten sind sich einig, dass sich maßgeschneiderte KI-Chips vor allem für große, hochentwickelte Unternehmen – die sogenannten "Hyperscaler" – rechnen. Broadcom bezeichnet die Chips, die derzeit für fünf verschiedene Kunden entwickelt werden, als "XPUs" (Extended Processing Units). Neben Google arbeiten auch Microsoft, Amazon und Meta an eigenen maßgeschneiderten Chips. Bislang hat Broadcom jedoch nur Google und Anthropic als Kunden genannt.

    Für Hyperscaler wie Google ist die Zusammenarbeit mit einem Partner aus der Halbleiterbranche wie Broadcom entscheidend, um das nötige geistige Eigentum zu erlangen und die Chips in großer Stückzahl zu produzieren. Google setzt neben eigenen TPUs auch auf Nvidia-Chips. Diese Entwicklung spiegelte sich auch im Aktienkurs von Nvidia wider, der nach Börsenschluss um 2 Prozent stieg.

    Die massive Investition in KI-Infrastruktur durch Google und andere Tech-Giganten könnte nicht nur für Broadcom, sondern für die gesamte Halbleiterbranche ein entscheidender Wachstumstreiber werden.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
