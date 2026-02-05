Googles Milliarden-Investitionen: Wie Broadcom von der KI-Revolution profitiert!

Google plant für dieses Jahr Kapitalausgaben in Höhe von bis zu 185 Milliarden US-Dollar – fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Diese Zahl dürfte besonders für Unternehmen wie Broadcom von großer Bedeutung sein.

Die Broadcom-Aktie verzeichnete am Mittwoch im nachbörslichen Handel an der Nasdaq einen Anstieg von 6 Prozent, nachdem Google seine beeindruckenden Geschäftszahlen und den dramatischen Anstieg der Kapitalausgaben im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) bekannt gegeben hatte.

Denn Google gehört zu den Technologieunternehmen, die ihre Investitionen in Datenzentren für KI massiv ausbauen. Doch statt auf Standardchips von Nvidia setzt Google zum Großteil auf eigene, spezialisierte Chips: die sogenannten Tensor Processing Units (TPUs). Beispielsweise wurde das hochmoderne Gemini 3-Modell von Google auf TPUs entwickelt. Broadcom unterstützt Google bei der Herstellung seiner TPUs.

Experten sind sich einig, dass sich maßgeschneiderte KI-Chips vor allem für große, hochentwickelte Unternehmen – die sogenannten "Hyperscaler" – rechnen. Broadcom bezeichnet die Chips, die derzeit für fünf verschiedene Kunden entwickelt werden, als "XPUs" (Extended Processing Units). Neben Google arbeiten auch Microsoft, Amazon und Meta an eigenen maßgeschneiderten Chips. Bislang hat Broadcom jedoch nur Google und Anthropic als Kunden genannt.

Für Hyperscaler wie Google ist die Zusammenarbeit mit einem Partner aus der Halbleiterbranche wie Broadcom entscheidend, um das nötige geistige Eigentum zu erlangen und die Chips in großer Stückzahl zu produzieren. Google setzt neben eigenen TPUs auch auf Nvidia-Chips. Diese Entwicklung spiegelte sich auch im Aktienkurs von Nvidia wider, der nach Börsenschluss um 2 Prozent stieg.

Die massive Investition in KI-Infrastruktur durch Google und andere Tech-Giganten könnte nicht nur für Broadcom, sondern für die gesamte Halbleiterbranche ein entscheidender Wachstumstreiber werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



