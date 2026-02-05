Börsenstart Europa - 05.02. - FTSE Athex 20 stark +1,87 %

Der MDAX steht bei 31.504,24 PKT und gewinnt bisher +0,01 %. Top-Werte: Rational +10,19 %, ThyssenKrupp +3,69 %, AIXTRON +3,10 % Flop-Werte: Aurubis -3,42 %, HENSOLDT -3,23 %, RENK Group -2,94 %

Der DAX bewegt sich bei 24.515,48 PKT und fällt um -0,39 %. Top-Werte: SAP +2,52 %, Deutsche Boerse +2,47 %, Zalando +1,11 % Flop-Werte: Rheinmetall -6,84 %, Volkswagen (VW) Vz -2,92 %, Siemens Energy -2,67 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:47) bei 3.614,28 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: AIXTRON +3,10 %, SAP +2,52 %, TeamViewer +2,20 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,23 %, Nagarro -3,10 %, 1&1 -2,14 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.960,88 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: SAP +2,52 %, Deutsche Boerse +2,47 %, BNP Paribas (A) +2,34 %

Flop-Werte: Rheinmetall -6,84 %, BBVA -5,18 %, Volkswagen (VW) Vz -2,92 %

Der ATX bewegt sich bei 5.697,60 PKT und fällt um -0,84 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,97 %, Oesterreichische Post +0,52 %, voestalpine +0,36 %

Flop-Werte: OMV -1,19 %, Raiffeisen Bank International -1,06 %, Erste Group Bank -1,05 %

Der SMI steht bei 13.445,87 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: Logitech International +2,13 %, CIE Financiere Richemont +1,46 %, Holcim +0,69 %

Flop-Werte: UBS Group -1,58 %, Swisscom -1,55 %, Lonza Group -1,15 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.268,89 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +2,34 %, LEGRAND +2,26 %, Publicis Groupe +1,69 %

Flop-Werte: Stellantis -2,01 %, ENGIE -1,80 %, ORANGE -1,79 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.102,84 PKT und verliert bisher -0,32 %.

Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +2,84 %, SSAB Registered (A) +1,42 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,97 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -3,06 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,94 %, Nordea Bank Abp -1,30 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.990,00 PKT und steigt um +1,87 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,87 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,80 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,03 %

Flop-Werte: Viohalco -2,06 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,70 %, Jumbo -1,22 %