cosnova GmbH / cosnova wächst gegen den Markttrend und stellt die ...

Während sich der globale Kosmetikmarkt 2025 auf moderatem Niveau bewegt, setzt cosnova mit essence und Catrice seinen Wachstumskurs fort und baut seine Position als einer der erfolgreichsten Beauty-Player weltweit weiter aus. Mit der Übernahme des spanischen Skincare-Spezialisten Niche Beauty Lab stärkt cosnova sein bestehendes Skincare-Portfolio und geht einen strategischen Schritt Richtung nächste Wachstumsphase. Das Familienunternehmen steigert den Umsatz auf 991 Mio. Euro (+ 4%). Im globalen Ranking belegt cosnova Platz 6 der Colour Cosmetics Companies in Wert und Platz 2 in Menge; essence ist die meistverkaufte Kosmetikmarke Europas. Im eCommerce wächst cosnova um rund 20 Prozent.

cosnova wächst gegen den Markttrend und stellt die Weichen für weiteres globales Wachstum (FOTO) Sulzbach (Taunus) (ots) - Internationaler Expansionsschub, starke Markenperformance und die Akquisition von Niche Beauty Lab: cosnova positioniert sich auf dem Weg zur globalen Nr. 1.

Die Integration von Niche Beauty Lab markiert einen zentralen Schritt in der Weiterentwicklung des Unternehmens. "Die Expertise von Niche Beauty Lab verleiht unserer globalen Innovationskraft zusätzlichen Schub und stärkt unsere Positionierung als ganzheitlicher Beauty-Player", so Javier González, Co-Gründer und Präsident von cosnova.



Ab Januar 2026 fließt das Know-how von Niche Beauty Lab - von wirkstoffbasierter Hautpflege über agile Produktentwicklung bis hin zu Consumer Insights - direkt in cosnovas globale Marken- und Innovationsstrategie ein und beschleunigt deren Weiterentwicklung. cosnova und Niche Beauty Lab ergänzen sich in idealer Weise: eine gemeinsame Haltung sowie ein übereinstimmendes Wertekonstrukt schaffen für beide Organisationen einen echten Mehrwert.



Marken mit Zugkraft: essence & Catrice treiben das Wachstum

Was heute viele Marken verfolgen, hat cosnova vor fast 25 Jahren definiert: den Anspruch, Schönheit für jeden und jede zugänglich zu machen. essence und Catrice setzen damit weiterhin Maßstäbe und bestätigen auch 2025 ihre starke Marktperformance.



"Seit über 20 Jahren stehen unsere Marken für die Demokratisierung der Schönheit. Wir haben gezeigt, wie man hochwertige, innovative Kosmetik für alle zugänglich macht und sind für viele in der Branche zum Vorbild geworden. Dieser Pionier-Rolle bleiben wir treu, indem wir nah an unseren Communities bleiben, mutig neue Wege gehen und unsere Marken kontinuierlich weiterentwickeln", so Christina Oster-Daum, Co-Gründerin und Präsidentin von cosnova.

essence als Europas Nr. 1 Cosmetics Brand: essence festigt seine führende Position und erreicht 2025 neue Dimensionen im Community-Engagement sowie in der digitalen Reichweite. Die Juicy-Bomb-Familie bleibt ein Kultprodukt: echte Must-haves in jedem Teenagerzimmer mit weltweit 57 Millionen verkauften Produkten seit 2020. Limitierte Editionen wie "Spooky Bomb" oder die "essence x Pepsi Collab" gehören zu den am schnellsten verkauften Produkten im deutschen Drogeriemarkt.



Catrice mit starkem Markenprofil: Catrice definiert Affordable Luxury neu, indem die Marke bewusst in Design, Performance und Innovation investiert. So macht Catrice Premium-Beauty-Ansprüche zugänglich und stärkt die Position als moderne, demokratische Beauty-Brand.



TikTok-Erfolg von essence und Catrice: Die Kampagne "JELLY vs. BOUNCY" stellte im Herbst 2025 neue Social-Media-Bestmarken auf und machte essence zur Nr. 1 TikTok Make-up Brand weltweit. Catrice gehört zu den Top 3 Make-up Brands auf TikTok weltweit. Zudem war essence eine der ersten Beauty-Marken mit Launch eines TikTok Shops in Deutschland, neben bereits erfolgreich etablierten TikTok Shops in USA und Malaysia.



Von Barcelona bis Bangalore: cosnova auf globalem Expansionskurs

Neben der starken Entwicklung in den Kernmärkten hat cosnova 2025 wichtige Schritte unternommen, um seine Mission global weiterzutreiben und die internationale Expansion strategisch zu stärken. Dabei geht es vor allem um effizientere Strukturen und global vernetzte und lokal agierende Teams, die Trends schneller erkennen, Bedürfnisse von Konsument:innen besser verstehen und Speed-to-Market sichern, während die globale Markenidentität erhalten bleibt.

Zu den zentralen Meilensteinen zählen:



cosnova España und cosnova Eastern Europe: Mit der Übernahme des spanischen Distributors mit Niederlassung in Barcelona stärkt cosnova ab 2026 die direkte Marktpositionierung in einem der strategisch wichtigsten europäischen Kernmärkte. Zusätzlich übernimmt cosnova den Eastern-Europe-Distributor und betreut künftig 11 Länder in Südosteuropa aus einer gemeinsamen Einheit heraus, um Synergien zu heben und operative Effizienz zu steigern.

UK: cosnova hat im britischen Markt zwei wichtige Meilensteine erreicht: essence und Catrice wurden bei Primark mit einer sehr starken Präsenz gelistet und verzeichnen herausragende Abverkaufszahlen. Gleichzeitig sind beide Marken bei Boots online sowie in ersten Offline-Distributionen gelistet, was die wachsende Relevanz im britischen Handel unterstreicht. Mit dem Ausbau des Geschäfts der eigenen Gesellschaft cosnova UK wird cosnova seine lokale Präsenz nachhaltig stärken.



USA: Die Listung bei Walmart eröffnet essence Zugang zu Millionen neuer Konsument:innen.



Indien: Markteintritt in einem der dynamischsten Konsumgütermärkte weltweit.

Portfolio-Expansion durch Akquisition: Übernahme von Niche Beauty Lab als strategisch wichtiger Schritt, um das Angebot über dekorative Kosmetik hinaus auszubauen und neue Wachstumspotenziale im Skincare-Segment zu erschließen (ab Januar 2026).



Internationale Neuausrichtung: Weiterentwicklung von Strukturen und Prozessen für globales Wachstum und stärkere regionale Konsument:innennähe.

Next Level Logistik: Infrastruktur für globales Wachstum

Um die ambitionierten Wachstumsziele zu unterstützen, investiert cosnova gezielt in den Ausbau seiner Logistikinfrastruktur:



Vollautomatisiertes Zentrallager: Anfang 2027 geht ein erweitertes Lager in Betrieb, das die Kapazität im Vergleich zum heutigen Stand mehr als verdoppelt.

Regionale Logistik-Hubs: Das erste Lager für die Region Middle East & North Africa (MENA) startet im Januar 2026 in Dubai - weitere regionale Standorte sind geplant.



Diese Investitionen stärken die internationale Supply-Chain-Struktur, erhöhen die Liefergeschwindigkeit und verbessern die Verfügbarkeit der Produkte weltweit.



Über cosnova Beauty



cosnova Beauty hat den Hauptsitz in Deutschland und vertreibt die dekorativen Kosmetikmarken essence und Catrice in rund 90 Ländern weltweit. Das Familienunternehmen erzielt einen Nettoumsatz von rund 1 Milliarde Euro. cosnova ist das sechstgrößte Unternehmen für "Dekorative Kosmetik" weltweit und das zweitgrößte nach Stückzahlen. Parallel zum Beautybereich investiert die cosnova-Gruppe in eine Vielzahl von Unternehmen und Vermögenswerten zur Nutzung von Synergien im Beautybereich sowie in Form von eigenständigen Investitionen. Seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren ist cosnova stark gewachsen: Rund 1000 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten rund um die Welt engagieren sich für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens.



