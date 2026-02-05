Lassen Peak erhält zwei grundlegende Patente für das weltweit erste Terahertz-Handsystem zur Erkennung verdeckt getragener Waffen

BELLEVUE, Washington, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nach einer mehrjährigen Entwicklungsphase gab Lassen Peak, Inc. heute die Erteilung von zwei US-Patenten für seinen Handscanner zur Erkennung verdeckt getragener Waffen, den AirFrisk, bekannt. Die Mitgründer Hatch Graham und Dr. Ehsan Afshari, beide in den Patenten als Erfinder genannt, sicherten sich einen umfassenden Schutz des geistigen Eigentums, der sowohl das physische Gerät als auch seine Betriebsweise abdeckt – eine doppelte Absicherung der Technologie und damit eine Stärkung der Position des Unternehmens auf dem Weg zur Kommerzialisierung.

Patent Nr. 12,332,342, das am 17. Juni 2025 erteilt wurde, schützt die Vorrichtung, einschließlich des Handscanners und seiner firmeneigenen Einchip-Radararchitektur. Patent Nr. 12,405,367, das am 2. September 2025 erteilt wurde, schützt die Anwendungsmethode, also den Prozess zur nichtinvasiven Erkennung verdeckt getragener Waffen aus sicherer Entfernung und ohne körperlichen Kontakt. Zusammen schützen diese Patente das „Nomen" und das „Verb" der Innovation und bringen Lassen Peak auf seinem Weg voran, eine Technologie zu kommerzialisieren, um die Sicherheit von Polizeikräften sowie der Bevölkerung in den von ihnen betreuten Gemeinden zu erhöhen.

Der AirFrisk-Scanner arbeitet bei 304-311 GHz – in dem Submillimeter-Wellenbereich, in dem die Wellenlängen unter einen Millimeter fallen. Dieser Schwellenwert, der bei 300 GHz beginnt, kennzeichnet die Grenze zur echten Terahertz-Strahlung und liefert die Auflösung, die erforderlich ist, um eine verdeckt getragene Waffe von Alltagsgegenständen wie Telefonen, Geldbörsen und Schlüsseln zu unterscheiden. Lassen Peak erhielt Anfang 2023 eine 10-Jahres-FCC-Spectrum-Horizons-Versuchslizenz für den Frequenzbereich von 280 bis 320 GHz, die eine bundesrechtliche Genehmigung für die weitere Entwicklung sowie den Einsatz im Feld erteilt.

Die erteilten Patente schützen eine bahnbrechende Technologie für ein tragbares, batteriebetriebenes System zur verdeckten Waffenerkennung, das auf echten Submillimeterwellenfrequenzen arbeitet. Im Gegensatz zu fest installierten Systemen, die für Gebäudeeingänge konzipiert sind und eine Netzstromversorgung sowie einen stationären Betrieb erfordern, ermöglicht die Architektur von Lassen Peak einen mobilen, vor Ort einsetzbaren Betrieb. Damit wird der AirFrisk-Scanner als persönliche Ausrüstung positioniert, vergleichbar mit einer Bodycam oder einer Elektroschockpistole (CED), statt als Infrastruktur wie etwa ein Metalldetektor-Tor.