    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBellevue Group AktievorwärtsNachrichten zu Bellevue Group
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lassen Peak erhält zwei grundlegende Patente für das weltweit erste Terahertz-Handsystem zur Erkennung verdeckt getragener Waffen

    Lassen Peak erhält zwei grundlegende Patente für das weltweit erste Terahertz-Handsystem zur Erkennung verdeckt getragener Waffen
    Foto: adobe.stock.com

    Vorrichtungs- und Anwendungsmethodenpatente begründen einen umfassenden Full-Stack-Schutz des geistigen Eigentums für den AirFrisk-Handscanner des Unternehmens.

    BELLEVUE, Washington, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nach einer mehrjährigen Entwicklungsphase gab Lassen Peak, Inc. heute die Erteilung von zwei US-Patenten für seinen Handscanner zur Erkennung verdeckt getragener Waffen, den AirFrisk, bekannt. Die Mitgründer Hatch Graham und Dr. Ehsan Afshari, beide in den Patenten als Erfinder genannt, sicherten sich einen umfassenden Schutz des geistigen Eigentums, der sowohl das physische Gerät als auch seine Betriebsweise abdeckt – eine doppelte Absicherung der Technologie und damit eine Stärkung der Position des Unternehmens auf dem Weg zur Kommerzialisierung.

    Threat Detection for a Safer World

    Patent Nr. 12,332,342, das am 17. Juni 2025 erteilt wurde, schützt die Vorrichtung, einschließlich des Handscanners und seiner firmeneigenen Einchip-Radararchitektur. Patent Nr. 12,405,367, das am 2. September 2025 erteilt wurde, schützt die Anwendungsmethode, also den Prozess zur nichtinvasiven Erkennung verdeckt getragener Waffen aus sicherer Entfernung und ohne körperlichen Kontakt. Zusammen schützen diese Patente das „Nomen" und das „Verb" der Innovation und bringen Lassen Peak auf seinem Weg voran, eine Technologie zu kommerzialisieren, um die Sicherheit von Polizeikräften sowie der Bevölkerung in den von ihnen betreuten Gemeinden zu erhöhen.

    Der AirFrisk-Scanner arbeitet bei 304-311 GHz – in dem Submillimeter-Wellenbereich, in dem die Wellenlängen unter einen Millimeter fallen. Dieser Schwellenwert, der bei 300 GHz beginnt, kennzeichnet die Grenze zur echten Terahertz-Strahlung und liefert die Auflösung, die erforderlich ist, um eine verdeckt getragene Waffe von Alltagsgegenständen wie Telefonen, Geldbörsen und Schlüsseln zu unterscheiden. Lassen Peak erhielt Anfang 2023 eine 10-Jahres-FCC-Spectrum-Horizons-Versuchslizenz für den Frequenzbereich von 280 bis 320 GHz, die eine bundesrechtliche Genehmigung für die weitere Entwicklung sowie den Einsatz im Feld erteilt.

    Die erteilten Patente schützen eine bahnbrechende Technologie für ein tragbares, batteriebetriebenes System zur verdeckten Waffenerkennung, das auf echten Submillimeterwellenfrequenzen arbeitet. Im Gegensatz zu fest installierten Systemen, die für Gebäudeeingänge konzipiert sind und eine Netzstromversorgung sowie einen stationären Betrieb erfordern, ermöglicht die Architektur von Lassen Peak einen mobilen, vor Ort einsetzbaren Betrieb. Damit wird der AirFrisk-Scanner als persönliche Ausrüstung positioniert, vergleichbar mit einer Bodycam oder einer Elektroschockpistole (CED), statt als Infrastruktur wie etwa ein Metalldetektor-Tor.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lassen Peak erhält zwei grundlegende Patente für das weltweit erste Terahertz-Handsystem zur Erkennung verdeckt getragener Waffen Vorrichtungs- und Anwendungsmethodenpatente begründen einen umfassenden Full-Stack-Schutz des geistigen Eigentums für den AirFrisk-Handscanner des Unternehmens. BELLEVUE, Washington, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ - Nach einer mehrjährigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     