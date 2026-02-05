    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA.P. Moeller - Maersk (B) AktievorwärtsNachrichten zu A.P. Moeller - Maersk (B)

    Lage im Roten Meer entspannt sich

    Moller-Maersk erwartet Gewinnrückgang

    Für Sie zusammengefasst
    • Transportwege Rotes Meer 2026: Gewinnrückgang erwartet.
    • Maersk plant 1.000 Stellenabbau für Kostensenkung.
    • Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Dollar angekündigt.
    Lage im Roten Meer entspannt sich - Moller-Maersk erwartet Gewinnrückgang
    Foto: Ingo Wagner - dpa

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die schrittweise Wiederöffnung der Transportwege durch das Rote Meer dürfte 2026 bei der Reederei Moller-Maersk für einen Gewinnrückgang sorgen. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten erwartet das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Donnerstag 4,5 bis 7 Milliarden US-Dollar (bis zu 5,9 Mrd Euro) Gewinn. Das wäre im schlechtesten Fall nicht einmal halb so viel wie 2025. Grund dafür sind fallende Frachtraten, wenn der kürzere Transportweg durch das Rote Meer demnächst wieder regelmäßig zu befahren sein sollte.

    Maersk hatte im Dezember und Januar erste erfolgreiche Test-Durchfahrten durch die Straße von Bab el-Mandeb unternommen, nachdem die Angriffe der im Jemen ansässigen Huthi-Miliz nachgelassen hatten. Wegen der Gefahren nehmen die Unternehmen seit Anfang 2024 die weitere Strecke um die Südspitze Afrikas in Kauf - was zwar länger dauert und teurer ist, wovon Reedereien wie Moller-Maersk aber profitieren. Zugleich standen insgesamt weniger Schiffe zur Verfügung; dies ließ die Frachtraten zusätzlich steigen.

    Die dänische Reederei will sich daher 2026 verstärkt darauf konzentrieren, die Kosten im Griff zu halten. So sollen in der Verwaltung 1.000 Stellen wegfallen, was dort 15 Prozent ausmacht. Konzernweit entspricht der Abbau lediglich 1 Prozent. Der Konzern verspricht sich davon jährliche Kosteneinsparungen von 180 Millionen Dollar.

    Zugleich versucht Maersk, die Investoren bei Laune zu halten und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über rund eine Milliarde Dollar an. Der Aktienkurs fiel am Donnerstag dennoch um fast fünf Prozent./lew/tav/mis

    ISIN:DK0010244508WKN:861837

     

