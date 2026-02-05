Moller-Maersk erwartet Gewinnrückgang

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die schrittweise Wiederöffnung der Transportwege durch das Rote Meer dürfte 2026 bei der Reederei Moller-Maersk für einen Gewinnrückgang sorgen. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten erwartet das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Donnerstag 4,5 bis 7 Milliarden US-Dollar (bis zu 5,9 Mrd Euro) Gewinn. Das wäre im schlechtesten Fall nicht einmal halb so viel wie 2025. Grund dafür sind fallende Frachtraten, wenn der kürzere Transportweg durch das Rote Meer demnächst wieder regelmäßig zu befahren sein sollte.

Maersk hatte im Dezember und Januar erste erfolgreiche Test-Durchfahrten durch die Straße von Bab el-Mandeb unternommen, nachdem die Angriffe der im Jemen ansässigen Huthi-Miliz nachgelassen hatten. Wegen der Gefahren nehmen die Unternehmen seit Anfang 2024 die weitere Strecke um die Südspitze Afrikas in Kauf - was zwar länger dauert und teurer ist, wovon Reedereien wie Moller-Maersk aber profitieren. Zugleich standen insgesamt weniger Schiffe zur Verfügung; dies ließ die Frachtraten zusätzlich steigen.