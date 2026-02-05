AKTIE IM FOKUS
Analystenbriefing belastet Rheinmetall und andere Rüstungswerte
- Rheinmetall-Kursgewinne fast aufgezehrt, -6% auf 1580 Euro.
- Analysten senken Schätzungen, Produktionshochlauf schwieriger.
- Rüstungsbranche beobachtet Ukraine-Russland-Gespräche genau.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die seit Jahresanfang verbuchten Kursgewinne für Rheinmetall sind am Donnerstag angesichts vorsichtigerer Erwartungen so gut wie aufgezehrt. Mit einem Abschlag von 6 Prozent auf 1580 Euro näherten sich die Titel dem unteren Ende ihrer Schwankungsspanne, in der sie sich seit ihrem Rekordhoch von Anfang Oktober bewegen. Händler verwiesen auf etwas skeptischere Aussagen im Rahmen eines Briefings (Pre-Close-Call), in dem der Rüstungskonzern Analysten auf die kommenden Quartalszahlen einstellte.
Die Informationen von Rheinmetall implizierten wohl nachgebende Konsensschätzungen, hieß es. Analyst David Perry von JPMorgan machte dies vor, indem er am Donnerstag seine zuvor über dem Konsens liegenden Ergebnisschätzungen bis 2030 am Donnerstag um bis zu 14 Prozent kappte. "Wir erwarten weiterhin ein außergewöhnlich starkes Umsatz- und Gewinnwachstum in den nächsten fünf Jahren, gehen aber nun davon aus, dass der Produktionshochlauf schwieriger sein wird als ursprünglich angenommen", argumentierte der Experte.
Die getrübte Stimmung erfasste am Donnerstag auch andere Branchenwerte: Im MDax büßten die Titel von Hensoldt , Renk und TKMS zuletzt zwischen 0,5 und 2,6 Prozent ein.
Die Rüstungsbranche blickt zudem gespannt auf die laufenden Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der zweite Tag der von den USA vermittelten Verhandlungen über ein Kriegsende begonnen. Der Sondergesandte von Kremlchef Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, erklärte im Staatsfernsehen, dass Fortschritte zu verzeichnen seien./tih/ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,53 % und einem Kurs von 1.561 auf Tradegate (05. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -17,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,69 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.133,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +27,35 %/+46,45 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Übergeordnet bullischer Trend seit Q4 intakt, starker Impuls bis 1.965€ (Hoch) → normale ABC-Korrektur.
Korrektur lief geordnet in Trendkanal, kein Panic-Sell.
Aktuell: Higher Low oberhalb der Schlüsselunterstützung → Re-Accumulation.
Das ist eine Korrektur im Aufwärtstrend, kein Trendbruch.
Primäre Unterstützungen
1.720–1.700€ → aktuelle Reaktionszone
1.660€ → Trendkanal + Struktur-Support
1.535–1.550€ → letzte Verteidigung (Must-Hold)
Widerstände
1.820€ → erstes Angebotscluster
1.900–1.965€ → Hoch / Triggerzone
2.035–2.225€ → Extension / Zielbereich
Konkreter Handelsplan (EUR)
✅ Entry – bevorzugt (Pullback im Trend)
Entry-Zone: 1.690–1.740€
Bedingung: kein 4H-Close unter 1.660€
➡️ Aktueller Kurs liegt direkt in der Kaufzone.
SL: 1.535€ Unter Trendbasis + vorherigem LL → darunter ist das bullische Szenario invalid
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26041/board/20260204091616-43c3a067af7bf68109f53ee6b0eaab6632439755adad58d7c.png
# Dies ist nur informeller Natur, keine Anlageberatung #
An die Ungeduldigen. Man sollte mal die Kirche im Dorf lassen.