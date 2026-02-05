    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell

    Schwieriges Umfeld für Big Oil

    1029 Aufrufe 1029 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shell enttäuscht Anleger – und erhöht trotzdem die Dividende

    Shell meldet den niedrigsten Quartalsgewinn seit fast fünf Jahren. Trotzdem erhöht der Konzern die Dividende und setzt Milliarden für Aktienrückkäufe ein.

    Für Sie zusammengefasst
    • Shell meldet niedrigsten Gewinn seit fünf Jahren.
    • Dividende steigt um 4%, Aktienrückkäufe bleiben hoch.
    • Druck auf Energiekonzerne wächst, Investoren besorgt.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Schwieriges Umfeld für Big Oil - Shell enttäuscht Anleger – und erhöht trotzdem die Dividende
    Foto: Alastair Grant/AP/dpa

    Der britische Ölkonzern Shell hat im vierten Quartal den schwächsten Gewinn seit fast fünf Jahren erzielt. Das Unternehmen litt unter niedrigeren Ölpreisen und ungünstigen Steueranpassungen, wie CNBC berichtete.

    Shell erzielte einen bereinigten Gewinn von 3,26 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Daten der London Stock Exchange Group mit 3,53 Milliarden US-Dollar gerechnet, eine unternehmensinterne Prognose lag bei 3,51 Milliarden US-Dollar. Damit verzeichnete Shell das schwächste Quartalsergebnis seit dem ersten Quartal 2021 (3,2 Milliarden US-Dollar).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!
    Long
    58,58€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 14,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    67,03€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch auf Jahressicht blieb Shell hinter den Erwartungen zurück. Für das Gesamtjahr 2025 meldete der Konzern einen bereinigten Gewinn von 18,5 Milliarden US-Dollar, nach 23,72 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

    Die Shell-Aktie fiel in London um 2,09 Prozent auf 28,07 britische Pfund (Stand 10:17 Uhr MEZ). Seit Jahresbeginn liegt das Papier dennoch leicht im Plus.

    Shell

    -0,99 %
    +3,62 %
    +2,30 %
    +0,71 %
    +6,52 %
    +17,54 %
    +115,39 %
    +94,69 %
    +61,00 %
    ISIN:GB00BP6MXD84WKN:A3C99G

    Vorstandschef sieht operative Stärke

    Konzernchef Wael Sawan widersprach der negativen Lesart. "Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es für uns tatsächlich ein sehr starkes operatives Quartal war", sagte Sawan im Interview mit "Squawk Box Europe" von CNBC.

    Mehrere Faktoren hätten dem Unternehmen geschadet. "An erster Stelle standen einige Steueranpassungen, die sich nachteilig für uns ausgewirkt haben. Der Chemiesektor war in der Tat schwach", sagte Sawan. Gleichzeitig verwies er auf andere Bereiche. "Ich würde mich eher auf die Stärke unserer integrierten Gas-, Upstream- und Marketinggeschäfte konzentrieren."

    Dividende steigt, Rückkäufe bleiben hoch

    Trotz des Gewinnrückgangs erhöht Shell die Dividende um 4 Prozent auf 0,372 US-Dollar je Aktie. Zudem kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar an. Es ist bereits das 17. Quartal in Folge mit Rückkäufen von mindestens 3 Milliarden US-Dollar.

    Die Nettoverschuldung stieg zum Jahresende auf 45,7 Milliarden US-Dollar. Der Verschuldungsgrad lag bei 20,7 Prozent. Im dritten Quartal hatte Shell noch 41,2 Milliarden US-Dollar Nettoschulden und eine Quote von 18,8 Prozent gemeldet.

    Die Branche steht vor harten Entscheidungen

    Die Zahlen zeigen den zunehmenden Druck auf Europas Energiekonzerne. Sinkende Ölpreise zwingen die Unternehmen zu schwierigen Abwägungen. Viele Investoren fürchteten zuletzt Einschnitte bei Ausschüttungen.

    Norwegens Energiekonzern Equinor reagierte bereits. Das staatlich kontrollierte Unternehmen kürzte nach einem Gewinnrückgang von 22 Prozent im vierten Quartal seine Aktienrückkäufe deutlich. Equinor will in diesem Jahr nur noch 1,5 Milliarden US-Dollar ausgeben, nach 5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Zudem senkt der Konzern Investitionen in erneuerbare und emissionsarme Projekte.

    In den kommenden Tagen richtet sich der Blick der Anleger auf weitere Schwergewichte der Branche. Der britische Energiekonzern BP und der französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies wollen in der nächsten Woche ihre Zahlen für das vierte Quartal vorlegen. Die Ergebnisse gelten als weiterer Gradmesser für die Ertragslage der europäischen Ölindustrie.

    Fokus auf Rendite und Effizienz

    Sawan kündigte an, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen: "Wenn ich nun in die Zukunft blicke, sehe ich nach wie vor viele Möglichkeiten, unsere Leistung tatsächlich zu verbessern." Er nannte den Einsatz künstlicher Intelligenz und Verbesserungen in der Lieferkette.

    "Es gibt aber auch Möglichkeiten, die Renditen tatsächlich zu steigern", ergänzte Sawan. "Und ich würde sagen, dass wir in der nächsten Phase weiterhin bestrebt sein werden, eine konstante Kapitalrendite zu erzielen, und dass wir weiterhin eine Verbesserung unserer Kapitalrendite vorantreiben werden."

    Neben den großen Ölkonzernen steht auch ein Partnerunternehmen von Shell im Fokus der Märkte. Bloom Energy will seine Geschäftszahlen nach Börsenschluss am Donnerstag veröffentlichen. Investoren erhoffen sich daraus zusätzliche Hinweise auf die Entwicklung gemeinsamer Projekte und die Nachfrage im Energiesektor.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schwieriges Umfeld für Big Oil Shell enttäuscht Anleger – und erhöht trotzdem die Dividende Shell meldet den niedrigsten Quartalsgewinn seit fast fünf Jahren. Trotzdem erhöht der Konzern die Dividende und setzt Milliarden für Aktienrückkäufe ein.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     