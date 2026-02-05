Shell enttäuscht Anleger – und erhöht trotzdem die Dividende

Shell erzielte einen bereinigten Gewinn von 3,26 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Daten der London Stock Exchange Group mit 3,53 Milliarden US-Dollar gerechnet, eine unternehmensinterne Prognose lag bei 3,51 Milliarden US-Dollar. Damit verzeichnete Shell das schwächste Quartalsergebnis seit dem ersten Quartal 2021 (3,2 Milliarden US-Dollar).

Der britische Ölkonzern Shell hat im vierten Quartal den schwächsten Gewinn seit fast fünf Jahren erzielt. Das Unternehmen litt unter niedrigeren Ölpreisen und ungünstigen Steueranpassungen, wie CNBC berichtete.

Auch auf Jahressicht blieb Shell hinter den Erwartungen zurück. Für das Gesamtjahr 2025 meldete der Konzern einen bereinigten Gewinn von 18,5 Milliarden US-Dollar, nach 23,72 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Die Shell-Aktie fiel in London um 2,09 Prozent auf 28,07 britische Pfund (Stand 10:17 Uhr MEZ). Seit Jahresbeginn liegt das Papier dennoch leicht im Plus.

Vorstandschef sieht operative Stärke

Konzernchef Wael Sawan widersprach der negativen Lesart. "Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es für uns tatsächlich ein sehr starkes operatives Quartal war", sagte Sawan im Interview mit "Squawk Box Europe" von CNBC.

Mehrere Faktoren hätten dem Unternehmen geschadet. "An erster Stelle standen einige Steueranpassungen, die sich nachteilig für uns ausgewirkt haben. Der Chemiesektor war in der Tat schwach", sagte Sawan. Gleichzeitig verwies er auf andere Bereiche. "Ich würde mich eher auf die Stärke unserer integrierten Gas-, Upstream- und Marketinggeschäfte konzentrieren."

Dividende steigt, Rückkäufe bleiben hoch

Trotz des Gewinnrückgangs erhöht Shell die Dividende um 4 Prozent auf 0,372 US-Dollar je Aktie. Zudem kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar an. Es ist bereits das 17. Quartal in Folge mit Rückkäufen von mindestens 3 Milliarden US-Dollar.

Die Nettoverschuldung stieg zum Jahresende auf 45,7 Milliarden US-Dollar. Der Verschuldungsgrad lag bei 20,7 Prozent. Im dritten Quartal hatte Shell noch 41,2 Milliarden US-Dollar Nettoschulden und eine Quote von 18,8 Prozent gemeldet.

Die Branche steht vor harten Entscheidungen

Die Zahlen zeigen den zunehmenden Druck auf Europas Energiekonzerne. Sinkende Ölpreise zwingen die Unternehmen zu schwierigen Abwägungen. Viele Investoren fürchteten zuletzt Einschnitte bei Ausschüttungen.

Norwegens Energiekonzern Equinor reagierte bereits. Das staatlich kontrollierte Unternehmen kürzte nach einem Gewinnrückgang von 22 Prozent im vierten Quartal seine Aktienrückkäufe deutlich. Equinor will in diesem Jahr nur noch 1,5 Milliarden US-Dollar ausgeben, nach 5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Zudem senkt der Konzern Investitionen in erneuerbare und emissionsarme Projekte.

In den kommenden Tagen richtet sich der Blick der Anleger auf weitere Schwergewichte der Branche. Der britische Energiekonzern BP und der französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies wollen in der nächsten Woche ihre Zahlen für das vierte Quartal vorlegen. Die Ergebnisse gelten als weiterer Gradmesser für die Ertragslage der europäischen Ölindustrie.

Fokus auf Rendite und Effizienz

Sawan kündigte an, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen: "Wenn ich nun in die Zukunft blicke, sehe ich nach wie vor viele Möglichkeiten, unsere Leistung tatsächlich zu verbessern." Er nannte den Einsatz künstlicher Intelligenz und Verbesserungen in der Lieferkette.

"Es gibt aber auch Möglichkeiten, die Renditen tatsächlich zu steigern", ergänzte Sawan. "Und ich würde sagen, dass wir in der nächsten Phase weiterhin bestrebt sein werden, eine konstante Kapitalrendite zu erzielen, und dass wir weiterhin eine Verbesserung unserer Kapitalrendite vorantreiben werden."

Neben den großen Ölkonzernen steht auch ein Partnerunternehmen von Shell im Fokus der Märkte. Bloom Energy will seine Geschäftszahlen nach Börsenschluss am Donnerstag veröffentlichen. Investoren erhoffen sich daraus zusätzliche Hinweise auf die Entwicklung gemeinsamer Projekte und die Nachfrage im Energiesektor.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion