    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPandora AktievorwärtsNachrichten zu Pandora

    Silberkrise

    637 Aufrufe 637 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pandora wechselt zu Platin: Schafft das den großen Turnaround?

    Pandora kündigt an, platinbeschichteten Schmuck einzuführen, um sich von der Volatilität des Silberpreises zu befreien. Kann diese Strategie aufgehen?

    Für Sie zusammengefasst
    • Pandora führt platinbeschichteten Schmuck ein.
    • Ziel: Abhängigkeit von Silber bis 2027 reduzieren.
    • Aktienkurs steigt um 7 Prozent nach Ankündigung.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Silberkrise - Pandora wechselt zu Platin: Schafft das den großen Turnaround?
    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Pandora, der weltweit größte Juwelier gemessen am Umsatz, konnte am Donnerstag einen Kursanstieg verzeichnen.

    Pandora

    +6,74 %
    +3,65 %
    -27,02 %
    -36,87 %
    -62,66 %
    -15,49 %
    -13,26 %
    -43,97 %
    +131,10 %
    ISIN:DK0060252690WKN:A1C6JV

    Der Grund dafür war eine Reaktion auf die Bedenken der Anleger hinsichtlich der hohen Abhängigkeit des Unternehmens von Silber. Die Aktien des Unternehmens legten um bis zu 7 Prozent zu, nachdem Pandora in seinem Quartalsbericht ein weitgehend unverändertes organisches Wachstum für 2026 prognostizierte und die Einführung von platinbeschichtetem Schmuck ankündigte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pandora A/S!
    Long
    470,98€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 7,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    609,33€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 7,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    CEO Berta de Pablos-Barbier erklärte gegenüber CNBC, dass das Unternehmen angesichts der Silberpreisschwankungen unbedingt seine Abhängigkeit von diesem Metall verringern müsse. Etwa 60 Prozent des Geschäfts von Pandora basieren derzeit auf Silber.

    "Die Diversifizierung unseres Warenkorbs durch neue Metalle wird uns helfen, da wir dann nicht mehr so stark von einem einzigen Metall abhängig sind, nämlich Silber."

    Analysten hatten bereits gewarnt, dass die Volatilität des Silberpreises ein "schädliches Problem" für Pandora darstellt, vor allem angesichts der angespannten Verbraucherstimmung.

    Pandora, das weltweit größte Schmuckunternehmen nach der Anzahl verkaufter Produkte, verkauft Silberarmbänder ab 80 US-Dollar. Doch aufgrund der angespannteren finanziellen Lage der Verbraucher gibt es wenig Spielraum für Preiserhöhungen. Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 4 Prozent, was den Analystenschätzungen entsprach. Für dieses Jahr erwartet Pandora ein Umsatzwachstum von maximal 2 Prozent oder im schlimmsten Fall einen Rückgang um 1 Prozent.

    De Pablos-Barbier, die im Januar die CEO-Position übernommen hat, erklärte, dass die Umstellung auf platinbeschichtete Schmuckstücke und die Erweiterung des Portfolios Pandora helfen würden, Margen im Bereich von 20 Prozent zu halten.

    Die neuen platinbeschichteten Versionen der beliebten Charm-Armbänder von Pandora werden günstiger in der Herstellung sein, sollen aber den Reiz des Edelmetalls für die Verbraucher behalten. Obwohl Platin derzeit etwa 2.000 US-Dollar pro Unze teurer ist als Silber, wird der Schmuck aus einer markenrechtlich geschützten Metalllegierung gefertigt.

    Das Unternehmen plant, seine Abhängigkeit von Silber bis 2027 drastisch zu reduzieren. Der Silberanteil im Schmuckportfolio von Pandora soll von fast 60 Prozent auf möglicherweise nur noch 20 Prozent sinken. Laut de Pablos-Barbier will Pandora bis 2027 mindestens 50 Prozent seines relevanten Silbersortiments auf platinbeschichtete Produkte umstellen.

    Silber selbst hat in der vergangenen Woche eine Achterbahnfahrt hinter sich. In dieser Woche geht es nicht weniger turbulent zu: Das Edelmetall crasht weiter!

    Silber

    -13,38 %
    -34,59 %
    +2,70 %
    +64,17 %
    +139,70 %
    +243,81 %
    +193,38 %
    +420,24 %
    +368,64 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Silberkrise Pandora wechselt zu Platin: Schafft das den großen Turnaround? Pandora kündigt an, platinbeschichteten Schmuck einzuführen, um sich von der Volatilität des Silberpreises zu befreien. Kann diese Strategie aufgehen?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     