    Starke Performance Align Technology Aktie legt zu - 05.02.2026

    Am 05.02.2026 ist die Align Technology Aktie, bisher, um +6,68 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Align Technology Aktie.

    Align Technology ist ein führendes Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin, spezialisiert auf unsichtbare Zahnspangen und 3D-Scanner, mit einer starken globalen Marktstellung und innovativen Technologien.

    Align Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Align Technology Aktie. Mit einer Performance von +6,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Align Technology Aktie. Nach einem Plus von +5,75 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 150,03, mit einem Plus von +6,68 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Align Technology über einen Zuwachs von +25,55 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Align Technology Aktie damit um +8,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,83 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Align Technology um +11,14 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

    Align Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,31 %
    1 Monat +10,83 %
    3 Monate +25,55 %
    1 Jahr -28,26 %

    Informationen zur Align Technology Aktie

    Es gibt 72 Mio. Align Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,83 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von 3M und Co.

    3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %.

    Align Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Align Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Align Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Align Technology

    +9,15 %
    +10,02 %
    +10,39 %
    +25,65 %
    -28,54 %
    -53,26 %
    -71,37 %
    +149,27 %
    +964,64 %
    ISIN:US0162551016WKN:590375



