Ölpreise fallen - Gegenbewegung nach Vortagesgewinnen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag einen Teil der deutlichen Gewinne des Vortages abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 68,33 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 1,09 Dollar auf 64,05 Dollar.

Im Blick bleiben aber die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Einem Bericht des Nachrichtenportals "Axios" zufolge, gerieten Gespräche zwischen den beiden Staaten noch vor dem eigentlichen Beginn von Verhandlungen beider Länder am Freitag in schweres Fahrwasser. Die USA haben dem Bericht zufolge das Verlangen des Opec-Landes nach Änderungen bei Ort und Format der Gespräche abgelehnt.