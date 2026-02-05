    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise fallen - Gegenbewegung nach Vortagesgewinnen

    • Ölpreise fallen nach Gewinnen um 1,13 Dollar.
    • Brent bei 68,33 USD, WTI bei 64,05 USD.
    • Spannungen USA-Iran belasten Markt und Preise.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag einen Teil der deutlichen Gewinne des Vortages abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 68,33 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 1,09 Dollar auf 64,05 Dollar.

    Im Blick bleiben aber die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Einem Bericht des Nachrichtenportals "Axios" zufolge, gerieten Gespräche zwischen den beiden Staaten noch vor dem eigentlichen Beginn von Verhandlungen beider Länder am Freitag in schweres Fahrwasser. Die USA haben dem Bericht zufolge das Verlangen des Opec-Landes nach Änderungen bei Ort und Format der Gespräche abgelehnt.

    Am Markt wird die Lage im Iran wegen einer möglichen Ausweitung der geopolitischen Risiken auf die ölreiche Region am Persischen Golf genau beachtet. Entsprechende Befürchtungen waren zuletzt durch die Ankündigung von Gesprächen der USA mit dem Regime in Teheran gedämpft worden. Militärische Auseinandersetzungen in der Region könnten die weltweite Versorgung mit Öl zumindest einschränken.

    "Der Markt ist auf die für Freitag geplanten Gespräche und die Möglichkeit einer diplomatischen Lösung fokussiert", sagte Rohstoffexpertin Warren Patterson von der ING Bank. Die jüngste Kursentwicklung mache deutlich, dass am Markt weiterhin große Unsicherheit über den Ausgang der Gespräche herrsche./jkr/jsl/mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
