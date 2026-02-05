Preis für Opec-Öl gestiegen
- Opec-Rohölpreis steigt auf 66,65 US-Dollar je Barrel.
- Anstieg um 1,42 Dollar im Vergleich zum Vortag.
- Preis basiert auf wichtigen Sorten des Kartells.
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 66,65 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,42 Dollar mehr als am Tag zuvor. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/zb
Xetraparasit schrieb 02.02.26, 06:53
$PROP Prairie Operating 📈
nikolai246 schrieb 01.02.26, 09:53
Verhandlungen im Iran? Das bedeutet wir starten Montag rot ?
neuboerser schrieb 30.01.26, 21:28
Bin Long mit Ziel 73...
Jemand eine Einschätzung ?
Danke und ein schönes Wochenende
