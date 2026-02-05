    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen kaum verändert.
    • Euro-Bund-Future steigt leicht auf 127,96 Punkte.
    • EZB-Zinsentscheidung ohne Änderungen erwartet.
    Deutsche Anleihen - Kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 127,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,86 Prozent.

    Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag. "Die erste EZB-Sitzung im neuen Jahr dürfte recht ähnlich ausgehen wie 2025 abgeschlossen wurde: Ohne Leitzinsänderung und mit der Bereitschaft, bei Bedarf in beiderlei Richtungen zu reagieren", schreiben Experten der Dekabank.

    "Die leichte Überraschung beim Inflationstrend nach unten sollte als vorübergehend interpretiert werden, aber leichten Unmut dürften die Notenbanker über die zurückhaltende Kreditvergabe und -nachfrage äußern."

    Auf der Pressekonferenz von Notenbankchefin Christine Lagarde im Anschluss an die Zinsentscheidung dürfte auch der zum US-Dollar recht starke Eurokurs eine Rolle spielen, heißt es weiter bei der Dekabank. Dieser dürfte die Inflation tendenziell weiter dämpfen.

    Zuvor wird auch die britische Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Auch hier wird keine Änderung der Leitzinsen erwartet. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm./jsl/jkr/zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 127,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,86 Prozent. Die Märkte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     