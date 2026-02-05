    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Eil +++ Bundeskartellamt untersagt Amazon Anwendung von "Preiskontrollmechanismen"

    Wirtschaft - Eil +++ Bundeskartellamt untersagt Amazon Anwendung von Preiskontrollmechanismen
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA
    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Bonn: Bundeskartellamt untersagt Amazon Anwendung von "Preiskontrollmechanismen". Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

    Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Quartalszahlen von Amazon, die am 5. Februar veröffentlicht werden. Investoren sind besonders an den Entwicklungen im Cloud-Geschäft (AWS) und den Auswirkungen der hohen Investitionen in KI interessiert. Analysten erwarten einen Umsatz von 211,3 Milliarden USD und einen Gewinn von 1,97 USD pro Aktie. Es gibt Bedenken, dass die hohen Investitionen die kurzfristige Profitabilität belasten könnten, während die Frage im Raum steht, ob diese Investitionen langfristig zu Umsatzwachstum führen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.


