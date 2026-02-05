Eil +++ Bundeskartellamt untersagt Amazon Anwendung von "Preiskontrollmechanismen"

Investoren rechnen die Kosten gegen

Während die Auftragslage stabil wirkt, dreht sich die Debatte unter Anlegern derzeit vor allem um die Kapitalausgaben. Amazon investiert massiv in KI-Rechenzentren und eigene Chips wie die Trainium-Prozessoren. Die zentrale Frage lautet: Wann schlagen sich diese Milliarden-Investitionen in dauerhaftem Umsatzwachstum nieder?

Der Markt erwartet für das vierte Quartal einen Nettoumsatz zwischen 206 und 213 Milliarden US-Dollar. Entscheidend wird sein, ob AWS die Erwartungen übertrifft und ob das Management Vertrauen in die Rendite der Infrastruktur-Ausgaben vermitteln kann. Daneben richten sich die Blicke auf das Werbegeschäft, das sich zu einer margenstarken Säule neben dem Handel entwickelt hat.

Die Zahlen werden am Donnerstag, 5. Februar 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht.
https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-aw…








