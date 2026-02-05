Bundeskartellamt schränkt Preisvorgaben bei Amazon ein
- Bundeskartellamt verhängt Geldstrafe gegen Amazon.
- Amazon muss 59 Millionen Euro wegen Preisvorgaben zahlen.
- Erstmals wird Online-Händler rechtlich bestraft.
BONN (dpa-AFX) - Wegen rechtswidriger Preisvorgaben verpflichtet das Bundeskartellamt den Online-Händler Amazon erstmals zu einer Geldzahlung. Das Unternehmen soll rund 59 Millionen Euro zahlen, wie die Wettbewerbshüter in Bonn mitteilten./wdw/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 198 auf Tradegate (05. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,12 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +39,09 %/+57,29 % bedeutet.
Investoren rechnen die Kosten gegen
Während die Auftragslage stabil wirkt, dreht sich die Debatte unter Anlegern derzeit vor allem um die Kapitalausgaben. Amazon investiert massiv in KI-Rechenzentren und eigene Chips wie die Trainium-Prozessoren. Die zentrale Frage lautet: Wann schlagen sich diese Milliarden-Investitionen in dauerhaftem Umsatzwachstum nieder?
Der Markt erwartet für das vierte Quartal einen Nettoumsatz zwischen 206 und 213 Milliarden US-Dollar. Entscheidend wird sein, ob AWS die Erwartungen übertrifft und ob das Management Vertrauen in die Rendite der Infrastruktur-Ausgaben vermitteln kann. Daneben richten sich die Blicke auf das Werbegeschäft, das sich zu einer margenstarken Säule neben dem Handel entwickelt hat.
Die Zahlen werden am Donnerstag, 5. Februar 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht.>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-aw…
Egal was die Analysten sagen, wenn am Donnerstag auch nur der Anschein eines Haares in der Suppe gefunden wir, gibt es ein Desaster.
https://www.handelsblatt.com/technik/amazon-erwaegt-offenbar-milliardenschweren-einstieg-bei-openai/100196030.html