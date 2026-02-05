Bundeskartellamt schränkt Preisvorgaben bei Amazon ein

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 198 auf Tradegate (05. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,12 Bil..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +39,09 %/+57,29 % bedeutet.