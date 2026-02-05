    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)

    AKTIEN IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • BBVA verliert 6,3%, nach 100% Gewinnrückgang.
    • BNP steigt um 2,9%, Jahresplus bei 60%.
    • BBVA-Ausblick enttäuscht, Korrekturbedarf erwartet.
    AKTIEN IM FOKUS - Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID/PARIS (dpa-AFX) -Im Bankensektor hat es am Donnerstag eine gegenläufige Entwicklung gegeben. Während BBVA um 6,3 Prozent nachgaben, legten BNP um 2,9 Prozent zu. Damit kam es bei dem spanischen Institut zu einem Rücksetzer nach über 100 Prozent Gewinn auf Sicht der vergangenen zwölf Monate. Das französische Papier baute dagegen seine steile Aufwärtsbewegung mit neuen Hochs aus. Hier beträgt das Plus auf Jahressicht rund 60 Prozent.

    Die französische Großbank hatte das Jahr 2025 mit einem überraschend guten Quartal abgeschlossen. Bankchef Jean-Laurent Bonnafe hatte zudem seine Ziele für die kommenden Jahre erhöht. Die Analysten der Deutschen Bank hoben den besser als erwarteten Nettogewinn (Ebit) hervor. Die Zahlen dürften die Konsensschätzungen zwar nur um moderate ein bis zwei Prozent steigen lassen. Der Quartalsbericht verstärke aber die Zuversicht für die mittelfristigen Ziele der Bank und untermauere die steigende Profitabilität.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BNP Paribas!
    Short
    99,80€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    87,79€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 13,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nicht ganz so gut war das Echo auf die BBVA-Zahlen. Die spanische Großbank hatte im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte im Heimatmarkt zwar operativ deutlich mehr verdient. Doch der Ausblick hielt nicht Schritt. Hier deute sich Korrekturbedarf für die Konsensschätzungen an, betonten die Analysten von JP Morgan. Die Experten von Jefferies verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Aussichten für das Türkeigeschäft, das unter sinkenden Gewinnerwartungen leide./mf/bek/stk

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 93,57 auf Tradegate (05. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +4,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 103,94 Mrd..

    BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der BNP Paribas (A) Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -4,61 %/+9,17 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus Im Bankensektor hat es am Donnerstag eine gegenläufige Entwicklung gegeben. Während BBVA um 6,3 Prozent nachgaben, legten BNP um 2,9 Prozent zu. Damit kam es bei dem spanischen Institut zu einem Rücksetzer nach über 100 Prozent Gewinn auf Sicht der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     