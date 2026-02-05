Siemens Healthineers enttäuscht mit schwachem Start ins neue Geschäftsjahr

Besonders die Akquisition des US-Krebsspezialisten Varian zahlt sich zunehmend aus, während die Labordiagnostik weiterhin als Problemkind gilt. Der Bereich leidet unter anhaltend schwierigen Marktbedingungen in China, was sich auch in einem deutlichen Umsatz- und Profitabilitätsrückgang widerspiegelt.

Der Medizintechnik-Riese Siemens Healthineers hat mit einem schwächeren Start in das Geschäftsjahr 2025/26 zu kämpfen. Vor allem die Auswirkungen eines starken Euro und US-amerikanischer Zölle drückten auf das Ergebnis des ersten Quartals, das Ende Dezember abgeschlossen wurde. Zwar fielen die Ergebnisse nicht so negativ aus wie von Analysten erwartet, dennoch war das Zahlenwerk durchwachsen. Positiv hervorzuheben ist der weiterhin starke Auftragseingang, der durch das solide Wachstum im Kerngeschäft und die Neugeschäftssparte "Precision Therapy" angetrieben wurde.

Im ersten Quartal verzeichnete Siemens Healthineers einen Umsatzrückgang von 1,5 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungseffekte und Portfolioveränderungen, stieg der Umsatz um 3,8 Prozent – allerdings weniger als von Analysten prognostiziert. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging um 1,5 Prozent auf 809 Millionen Euro zurück, während der Gewinn je Aktie um 3,4 Prozent auf 0,49 Euro sank.

Die Schwächen im Geschäftsbereich Labordiagnostik sind dabei nicht zu übersehen. Besonders der Umstieg auf eine zentrale, volumenbasierte Beschaffung in China, verbunden mit sinkenden Erstattungsbeträgen, hat die Profitabilität der Sparte stark belastet. Mit einer bereinigten operativen Marge von lediglich 2,1 Prozent ist der Bereich der am schlechtesten performende innerhalb des Konzerns.

Trotz der Rückschläge hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Healthineers ein weiteres Umsatzwachstum von fünf bis sechs Prozent, mit Ausnahme der Labordiagnostik-Sparte, die weiter stagnieren dürfte. Im zweiten Quartal rechnet der Konzern mit einer Entwicklung unterhalb der Jahresprognose.

Ein weiterer Schritt in die Zukunft steht bevor: Die Muttergesellschaft Siemens bereitet derzeit die Entkonsolidierung von Siemens Healthineers vor. In einem ersten Schritt soll 30 Prozent des Unternehmens in Form einer Abspaltung an die Aktionäre von Siemens übertragen werden. Die endgültige Umsetzung dieser Trennung dürfte jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,66 € , was eine Steigerung von +4,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer