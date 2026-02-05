Quantenaktie bricht ein
Shortseller attackiert IonQ – Verschleierte Pentagon-Millionen & Insider-Deals
Ein explosiver Short-Report belastet IonQ schwer. Der Quantenpionier soll jahrelang Einnahmen aus politisch erzwungenen Pentagon-Zuweisungen aufgebläht und Manager sollen rechtzeitig große Aktienpakete verkauft haben.
- IonQ unter Druck: Vorwürfe über aufgeblähte Einnahmen.
- Insider verkauften Aktien vor Bekanntwerden von Streichungen.
- IonQ weist Vorwürfe als irreführend und unbegründet zurück.
- Report: Vorsicht, geheim!
IonQ gerät nach einem Bericht des aktivistischen Leerverkäufers Wolfpack Research unter Druck. Wolfpack wirft dem Unternehmen vor, einen Großteil seiner gemeldeten Einnahmen nicht aus echter Kundennachfrage zu erzielen, sondern aus Pentagon-Aufträgen, die über politische "Hintertür-Zuweisungen" in den Haushalt gelangt seien. Diese Mittel seien nach der Machtverschiebung im Kongress 2025 gestrichen worden, wodurch große Teile der Umsatzbasis weggebrochen seien. IonQ weist die Vorwürfe scharf zurück und spricht von "falschen, irreführenden und unbegründeten Behauptungen eines Leerverkäufers", der von einem Kursverfall profitieren wolle. Der Bericht enthalte "erhebliche Falschdarstellungen hinsichtlich der Beziehungen von IonQ zur US-Regierung, seiner Geschäftsstrategie und seiner finanziellen Nachhaltigkeit".
Wolfpack kritisiert zudem, dass bis zu 86 Prozent der Einnahmen der Jahre 2022 bis 2024 aus nicht gesicherten Pentagon-Zweckbindungen gestammt hätten. Beispielhaft nennt der Bericht einen angeblich 54,5 Millionen US-Dollar schweren Auftrag der US-Luftwaffe, von dem nur 12 Millionen tatsächlich budgetiert gewesen seien. Trotzdem habe IonQ die volle Summe als künftige Buchung kommuniziert. Nach der Streichung dieser Haushaltslinien durch den neuen republikanischen Kongress seien große Teile dieser Aufträge hinfällig geworden. Laut Wolfpack sei IonQ dennoch nicht transparent damit umgegangen und habe die Zahlen weiter in seinen Finanzberichten geführt.
Besonders brisant sind die Vorwürfe zu Aktienverkäufen von Insidern: Führende Manager, darunter der aktuelle CEO Niccolo de Masi und Ex-CEO Peter Chapman, sollen Aktien im Wert von fast 400 Millionen US-Dollar verkauft oder entsprechende 10b5-1-Pläne eingerichtet haben, nachdem intern klar geworden sei, dass wichtige Pentagon-Mittel gestrichen würden – jedoch bevor diese Informationen öffentlich zugänglich waren. Ob dies ein Fall von Insiderhandel sei, müsse laut Wolfpack die US-Staatsanwaltschaft klären.
IonQ reagierte nicht auf weitere Anfragen, verweist jedoch darauf, durch Übernahmen wie SkyWater Technology oder Capella Space ein vertikal integriertes Quantenunternehmen aufzubauen. Wolfpack hingegen behauptet, diese Zukäufe dienten vor allem dazu, Umsätze aus Regierungsverträgen zuzukaufen, die keinen klaren Bezug zum Quantencomputing hätten. IonQ hatte im dritten Quartal 2025 einen Umsatzsprung von 222 Prozent auf 39,9 Millionen US-Dollar gemeldet, aber zugleich einen Nettoverlust von 1 Milliarde US-Dollar ausgewiesen. Die Aktie fiel nach Veröffentlichung des Wolfpack-Berichts zeitweise um über 11 Prozent und schloss rund 8 Prozent im Minus. Auch am Donnerstag sind die Vorzeichen zunächst rot.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
Die IonQ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 29,30EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.