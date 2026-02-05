Shortseller attackiert IonQ – Verschleierte Pentagon-Millionen & Insider-Deals

IonQ gerät nach einem Bericht des aktivistischen Leerverkäufers Wolfpack Research unter Druck. Wolfpack wirft dem Unternehmen vor, einen Großteil seiner gemeldeten Einnahmen nicht aus echter Kundennachfrage zu erzielen, sondern aus Pentagon-Aufträgen, die über politische "Hintertür-Zuweisungen" in den Haushalt gelangt seien. Diese Mittel seien nach der Machtverschiebung im Kongress 2025 gestrichen worden, wodurch große Teile der Umsatzbasis weggebrochen seien. IonQ weist die Vorwürfe scharf zurück und spricht von "falschen, irreführenden und unbegründeten Behauptungen eines Leerverkäufers", der von einem Kursverfall profitieren wolle. Der Bericht enthalte "erhebliche Falschdarstellungen hinsichtlich der Beziehungen von IonQ zur US-Regierung, seiner Geschäftsstrategie und seiner finanziellen Nachhaltigkeit".

Wolfpack kritisiert zudem, dass bis zu 86 Prozent der Einnahmen der Jahre 2022 bis 2024 aus nicht gesicherten Pentagon-Zweckbindungen gestammt hätten. Beispielhaft nennt der Bericht einen angeblich 54,5 Millionen US-Dollar schweren Auftrag der US-Luftwaffe, von dem nur 12 Millionen tatsächlich budgetiert gewesen seien. Trotzdem habe IonQ die volle Summe als künftige Buchung kommuniziert. Nach der Streichung dieser Haushaltslinien durch den neuen republikanischen Kongress seien große Teile dieser Aufträge hinfällig geworden. Laut Wolfpack sei IonQ dennoch nicht transparent damit umgegangen und habe die Zahlen weiter in seinen Finanzberichten geführt.