Ermittlungen gegen Nike wegen Benachteiligung Weißer
- US-Behörde untersucht Nike wegen Diskriminierungsvorwürfen.
- Nike wehrt sich gegen Vorwürfe und Auskunftsanordnung.
- Engagement für Vielfalt bleibt für Nike wichtig.
ST. LOUIS (dpa-AFX) - Eine US-Behörde nimmt den Sportartikelhersteller Nike wegen des Vorwurfs ins Visier, Initiativen für Diversität (Vielfalt) diskriminierten weiße Mitarbeiter. Die bereits im Mai 2024 begonnene Untersuchung wurde erst jetzt durch Gerichtsunterlagen bekannt. Nike weist die Vorwürfe zurück und wehrt sich vor Gericht gegen eine Auskunftsanordnung der Behörde.
Die Ermittlungen führt die Behörde Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), die sich um Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt kümmern soll. Sie wurde in den 60er Jahren auf Basis des Civil Rights Acts von 1964 gegründet, mit dem getrennte Bereiche für Weiße und Schwarze illegal wurden, zum Beispiel in Restaurants, Hotels und Schwimmbädern.
Feldzug gegen Initiativen für Vielfalt
Das Lager von US-Präsident Donald Trump in der Republikanischen Partei hat Diversitätsprogrammen zugunsten von Minderheiten den Krieg erklärt - mit dem Argument, sie kämen einer Diskriminierung anderer Bevölkerungsgruppen gleich. In der Telekommunikationsbranche setzte die US-Regierung durch, dass Unternehmen wie die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und der Konkurrent Verizon ihre Diversitätsinitiativen aufgeben mussten. Erst danach wurde ihnen die Übernahme andere Firmen genehmigt.
Die Untersuchung gegen Nike begann schon vor der zweiten Amtszeit von Donald Trump, die seit Januar 2025 läuft. Noch unter seinem Vorgänger Joe Biden preschte die republikanische EEOC-Kommissarin Andrea Lucas mit Vorwürfen gegen Nike vor. Sie prangerte dabei als mögliche Diskriminierung Weißer unter anderem Coaching-Programme für Mitarbeiter aus unterrepräsentierten Gruppen und Quotenziele für den Anteil von Minderheiten an der Belegschaft an. Sie gab an, qualifizierte Weiße seien bei Anstellung und Beförderung übergangen worden - und forderte bei Nike ausführliche Informationen an.
Engagement für Minderheiten ist Nike schon lange wichtig
Nach Trumps Amtsantritt bekamen Vertreter der Republikaner die Mehrheit in der dreiköpfigen Kommission, und Lucas wurde die Vorsitzende. Nachdem Nike aus Sicht der EEOC nicht ausreichend detaillierte Antworten auf die Anfragen gegeben hatte, folgte im vergangenen Herbst eine Auskunftsanordnung. Nike wehrt sich dagegen. Vor Gericht geht es zurzeit lediglich darum, ob die Aufforderung rechtens war.
Für Nike ist der Einsatz gegen die Diskriminierung von Minderheiten seit Jahren ein wichtiges Thema. In den USA sind viele Spitzenathleten, die zu den zentralen Werbeträgern des Konzerns gehören, Schwarze. Nike setzte sich unter anderem das Ziel, den Anteil von Minderheiten an der US-Belegschaft auf 35 Prozent zu erhöhen./so/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verizon Communications Aktie
Die Verizon Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 39,64 auf Tradegate (05. Februar 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verizon Communications Aktie um +20,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Verizon Communications bezifferte sich zuletzt auf 166,44 Mrd..
Verizon Communications zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1200 %.
Falls wer die gestern veröffentlichen Ergebnisse für Q4 2025 und das Gesamtjahr noch nicht eingesehen hat. Solider Ausblick und solides Quartal wie ich finde...
NEW YORK, NY – Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht und damit einen entscheidenden Wendepunkt für das Unternehmen dargestellt. Angetrieben von einem Mandat von CEO Dan Schulman, erzielte Verizon die höchsten vierteljährlichen Gesamtvolumina von Mobilität und Breitband seit 2019 und markierte damit den Beginn einer umfassenden strategischen Wende.
Highlights:
- Mehr als 1 Million Gesamtnettozuwächse in den Bereichen Mobilität und Breitband, die höchsten gemeldeten vierteljährlichen Nettozuwächse seit 2019 mit 616.000 Zuwächsen des Postpaid-Telefonnetzes
- Die Übernahme von Frontier erweitert den Glasfaserzugang auf über 30 Millionen Haushalte und Unternehmen und beschleunigt die nationale Mobilitäts- und Breitbandkonvergenzstrategie
Höhepunkte 2025
Konsolidierte Finanzen
- Im Jahr 2025 betrug der Gewinn je Aktie (EPS) 4,06 US-Dollar und bereinigte EPS1, ohne Sonderartikel, betrug 4,71 $.
- Der gesamte operative Umsatz betrug 2025 138,2 Milliarden US-Dollar gegenüber 134,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
- Der Cashflow aus den operativen Aktivitäten betrug 2025 37,1 Milliarden US-Dollar gegenüber 36,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
- Freier Cashflow1 betrug 2025 20,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 19,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
- Im Jahr 2025 betrug der konsolidierte Nettogewinn 17,6 Milliarden US-Dollar und das konsolidierte bereinigte EBITDA1 50,0 Milliarden Dollar betrug.
- Die Investitionsausgaben beliefen sich im Jahr 2025 auf 17,0 Milliarden US-Dollar.
Konsolidierte Finanzen
- Im vierten Quartal 2025 meldete Verizon einen Gewinn je je Aktie (EPS) von 0,55 US-Dollar sowie einen bereinigten EPS1, ohne Sonderartikel, im Wert von 1,09 $.
- Im vierten Quartal 2025 betrug der gesamte operative Umsatz 36,4 Milliarden US-Dollar.
- Der konsolidierte Nettogewinn für das vierte Quartal 2025 betrug 2,4 Milliarden US-Dollar und das konsolidierte bereinigte EBITDA1 11,9 Milliarden Dollar betrug.
- Die gesamten ungesicherten Schulden von Verizon beliefen sich zum Ende des vierten Quartals 2025 auf 131,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 117,9 Milliarden US-Dollar am Ende des vierten Quartals 2024. Die ungesicherten Nettoschulden des Unternehmens1 Am Ende des vierten Quartals 2025 betrug der Wert 110,1 Milliarden US-Dollar gegenüber 113,7 Milliarden US-Dollar am Ende des vierten Quartals 2024. Am Ende des vierten Quartals 2025 lag das Verhältnis von Verizon aus ungesicherten Schulden zum konsolidierten Nettogewinn (LTM) bei 7,4 Mal und das Verhältnis von Nettoungesicherten Schulden zu konsolidiertem bereinigtem EBITDA1 war 2,2 Mal.
Nach den Zahlen und mit den Aussichten ist kursmäßig wieder viel freie Luft nach oben - Verizon wird wieder eine 50 $ Aktie !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
