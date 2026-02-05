    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerizon Communications AktievorwärtsNachrichten zu Verizon Communications
    Ermittlungen gegen Nike wegen Benachteiligung Weißer

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Behörde untersucht Nike wegen Diskriminierungsvorwürfen.
    • Nike wehrt sich gegen Vorwürfe und Auskunftsanordnung.
    • Engagement für Vielfalt bleibt für Nike wichtig.
    Ermittlungen gegen Nike wegen Benachteiligung Weißer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ST. LOUIS (dpa-AFX) - Eine US-Behörde nimmt den Sportartikelhersteller Nike wegen des Vorwurfs ins Visier, Initiativen für Diversität (Vielfalt) diskriminierten weiße Mitarbeiter. Die bereits im Mai 2024 begonnene Untersuchung wurde erst jetzt durch Gerichtsunterlagen bekannt. Nike weist die Vorwürfe zurück und wehrt sich vor Gericht gegen eine Auskunftsanordnung der Behörde.

    Die Ermittlungen führt die Behörde Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), die sich um Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt kümmern soll. Sie wurde in den 60er Jahren auf Basis des Civil Rights Acts von 1964 gegründet, mit dem getrennte Bereiche für Weiße und Schwarze illegal wurden, zum Beispiel in Restaurants, Hotels und Schwimmbädern.

    Feldzug gegen Initiativen für Vielfalt

    Das Lager von US-Präsident Donald Trump in der Republikanischen Partei hat Diversitätsprogrammen zugunsten von Minderheiten den Krieg erklärt - mit dem Argument, sie kämen einer Diskriminierung anderer Bevölkerungsgruppen gleich. In der Telekommunikationsbranche setzte die US-Regierung durch, dass Unternehmen wie die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und der Konkurrent Verizon ihre Diversitätsinitiativen aufgeben mussten. Erst danach wurde ihnen die Übernahme andere Firmen genehmigt.

    Die Untersuchung gegen Nike begann schon vor der zweiten Amtszeit von Donald Trump, die seit Januar 2025 läuft. Noch unter seinem Vorgänger Joe Biden preschte die republikanische EEOC-Kommissarin Andrea Lucas mit Vorwürfen gegen Nike vor. Sie prangerte dabei als mögliche Diskriminierung Weißer unter anderem Coaching-Programme für Mitarbeiter aus unterrepräsentierten Gruppen und Quotenziele für den Anteil von Minderheiten an der Belegschaft an. Sie gab an, qualifizierte Weiße seien bei Anstellung und Beförderung übergangen worden - und forderte bei Nike ausführliche Informationen an.

    Engagement für Minderheiten ist Nike schon lange wichtig

    Nach Trumps Amtsantritt bekamen Vertreter der Republikaner die Mehrheit in der dreiköpfigen Kommission, und Lucas wurde die Vorsitzende. Nachdem Nike aus Sicht der EEOC nicht ausreichend detaillierte Antworten auf die Anfragen gegeben hatte, folgte im vergangenen Herbst eine Auskunftsanordnung. Nike wehrt sich dagegen. Vor Gericht geht es zurzeit lediglich darum, ob die Aufforderung rechtens war.

    Für Nike ist der Einsatz gegen die Diskriminierung von Minderheiten seit Jahren ein wichtiges Thema. In den USA sind viele Spitzenathleten, die zu den zentralen Werbeträgern des Konzerns gehören, Schwarze. Nike setzte sich unter anderem das Ziel, den Anteil von Minderheiten an der US-Belegschaft auf 35 Prozent zu erhöhen./so/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verizon Communications Aktie

    Die Verizon Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 39,64 auf Tradegate (05. Februar 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verizon Communications Aktie um +20,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verizon Communications bezifferte sich zuletzt auf 166,44 Mrd..

    Verizon Communications zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1200 %.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    
