    Vodafone enttäuscht mit Umsatz - Deutschland-Geschäft wächst leicht

    • Vodafone steigert Umsatz und Gewinn im Q3 2025/26.
    • Wachstum in Afrika und Übernahme von Three erfolgreich.
    • Analysten enttäuscht, Aktie fiel um fast fünf Prozent.
    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei vom weiteren Wachstum in Afrika und der Übernahme des britischen Mobilfunkanbieters Three sowie von Telekom Romania. Gegenwind kam von Währungseffekten. Am Markt hatten Experten sich allerdings mehr ausgerechnet, die Aktie gab in London zuletzt um fast fünf Prozent nach.

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres um 6,5 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel mit etwas mehr gerechnet. Der Service-Umsatz stieg um 7,3 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen, wuchs der Service-Umsatz um 5,4 Prozent. Auch hier hatten Analysten mehr erwartet.

    Im wichtigen Geschäft in Deutschland wurde erneut ein moderates Wachstum erzielt. So stieg der Service-Umsatz im dritten Quartal um 0,7 Prozent auf 2,73 Milliarden Euro. Im vorangegangenen Quartal waren die Erlöse nach sechs Quartalen mit Rückgängen um 0,5 Prozent gestiegen.

    Im TV-Geschäft verzeichnete Vodafone Deutschland nach einem Plus in den beiden Vorquartalen einen leichten Rückgang um 6.000 Kunden auf 8,84 Millionen. Im Mobilfunkmarkt stieg die Kundenzahl im dritten Quartal indessen um 11.000. Rückenwind kam dabei weiter von der Bereitstellung der Netze für den Partner 1&1 , mit entsprechenden Einnahmen. Mehr als 12 Millionen 1&1-Kunden seien nach erfolgreichem Abschluss der Migration nun im Vodafone-Netz, so Deutschland-Chef Marcel de Groot.

    Bei Breitbandinternet-Zugängen ging die Zahl der Kunden im Zeitraum Oktober bis Dezember aber um 63.000 auf gut 10 Millionen zurück. Dies stieß unter anderem den Analysten von der Citibank sauer auf. Sie verwiesen mit Blick auf die Kursverluste zudem auf die vorherige Stärke der Aktie. In den vergangenen drei Monaten hat sich das Papier um ein Viertel verteuert.

    Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und nach Leasingkosten (EbitdaAL) stieg organisch um 2,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management um Konzernchefin Margherita Della Valle weiterhin ein bereinigtes operatives Ergebnis am oberen Ende der ausgegebenen Spanne von 11,3 bis 11,6 Milliarden Euro./err/lew/mis

     

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 26,25 auf Tradegate (05. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +9,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 29,42 Mrd..

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0462. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,6250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 150,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+11.781,19 % bedeutet.




