Wirtschaft
Bundeskartellamt geht gegen Preisvorgaben von Amazon vor
"Amazon tritt auf seiner Plattform in den direkten Wettbewerb zu den übrigen Marktplatzhändlern", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Daher sei eine Einflussnahme auf die Preisgestaltung der Wettbewerber auch in Form von Preisobergrenzen nur in absoluten Ausnahmefällen wie zum Beispiel bei Preiswucher zulässig. "Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Preisniveau auf der Handelsplattform nach den Vorstellungen von Amazon gelenkt und im Wettbewerb gegen den restlichen Onlinehandel außerhalb Amazons eingesetzt wird." Für die betroffenen Händler könnten die Eingriffe in die Preisgestaltung dazu führen, dass sie ihre eigenen Kosten nicht mehr decken können - mit der Konsequenz, vom Marktplatz verdrängt zu werden.
Mundt bekräftigte, dass man nicht gegen Amazons Ziel vorgehe, den Endverbrauchern "möglichst niedrige Preise" anzubieten. "Die Preiskontrollmechanismen sind aber nicht erforderlich, um dieses Ziel zu verfolgen. Hierzu hätte das Unternehmen andere Möglichkeiten", sagte der Behördenchef.
Die Kontrollmechanismen beruhten darüber hinaus auf intransparenten Regeln und Benachrichtigungen, so das Kartellamt. Für die Marktplatzhändler sei nicht hinreichend deutlich, nach welchen Grundsätzen die Preisgrenzen zustande kommen und wo diese ungefähr liegen. Es sei für die Marktplatzhändler nicht hinreichend vorhersehbar, unter welchen konkreten Umständen ihr Angebot auf Amazon nicht mehr oder nur noch eingeschränkt sichtbar sei. Das Bundeskartellamt sieht in diesen systematischen Eingriffen in die Preisgestaltungsfreiheit der Marktplatzhändler einen Missbrauch nach den besonderen Vorschriften für große Digitalunternehmen sowie einen Verstoß gegen die allgemeinen Missbrauchsvorschriften.
Darüber hinaus hat das Bundeskartellamt zum ersten Mal von der im Jahr 2023 grundlegend reformierten Möglichkeit Gebrauch gemacht, den "wirtschaftlichen Vorteil", den Amazon durch das kartellrechtswidrige Verhalten erlangt hat, abzuschöpfen. Nach der Reform kann der wirtschaftliche Vorteil anhand einer Vermutungsregel festgestellt werden. Da der festgestellte Kartellrechtsverstoß nach wie vor andauert, hat das Bundeskartellamt zunächst einen Teilbetrag in Höhe von rund 59 Millionen Euro festgesetzt.
Das Bundeskartellamt hat das Verfahren mit der Europäischen Kommission koordiniert, die unter anderem für die Durchsetzung der EU-Verordnung über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor zuständig ist. Außerdem hat es seine Entscheidung bezüglich der Transparenzanforderungen mit der Bundesnetzagentur abgestimmt, die für die Durchsetzung der sogenannten Platform-to-Business-Verordnung zuständig ist.
Die Entscheidung des Bundeskartellamtes ist noch nicht bestandskräftig. Amazon kann innerhalb eines Monats Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen, über die dann der Bundesgerichtshof entscheiden würde.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Investoren rechnen die Kosten gegen
Während die Auftragslage stabil wirkt, dreht sich die Debatte unter Anlegern derzeit vor allem um die Kapitalausgaben. Amazon investiert massiv in KI-Rechenzentren und eigene Chips wie die Trainium-Prozessoren. Die zentrale Frage lautet: Wann schlagen sich diese Milliarden-Investitionen in dauerhaftem Umsatzwachstum nieder?
Der Markt erwartet für das vierte Quartal einen Nettoumsatz zwischen 206 und 213 Milliarden US-Dollar. Entscheidend wird sein, ob AWS die Erwartungen übertrifft und ob das Management Vertrauen in die Rendite der Infrastruktur-Ausgaben vermitteln kann. Daneben richten sich die Blicke auf das Werbegeschäft, das sich zu einer margenstarken Säule neben dem Handel entwickelt hat.
Die Zahlen werden am Donnerstag, 5. Februar 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht.>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-aw…
Egal was die Analysten sagen, wenn am Donnerstag auch nur der Anschein eines Haares in der Suppe gefunden wir, gibt es ein Desaster.
https://www.handelsblatt.com/technik/amazon-erwaegt-offenbar-milliardenschweren-einstieg-bei-openai/100196030.html