Evonik Industries: Vorstand ändert Dividendenpolitik – Was bedeutet das?
Evonik stellt seine Dividendenstrategie neu auf: Mehr finanzielle Flexibilität, klare Ausschüttungsspanne und ein attraktiver Vorschlag für 2025 prägen den Kurs.
- Der Vorstand der Evonik Industries AG hat die Dividendenpolitik angepasst, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen.
- Zukünftige Ausschüttungen sollen zwischen 40 und 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses liegen.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Dividende von 1,00 € je Aktie vorgeschlagen, was einer Dividendenrendite von etwa 7 Prozent entspricht.
- Die neue Dividendenpolitik wird erstmals auf den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2026 angewendet.
- Evonik erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden €.
- Die finalen Geschäftszahlen für 2025, einschließlich des Dividendenvorschlags, werden am 4. März 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evonik Industries ist am 04.03.2026.
Der Kurs von Evonik Industries lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,130EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,470EUR das entspricht einem Plus von +2,41 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.370,98PKT (-0,59 %).
