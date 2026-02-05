    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries
    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evonik Industries: Vorstand ändert Dividendenpolitik – Was bedeutet das?

    Evonik stellt seine Dividendenstrategie neu auf: Mehr finanzielle Flexibilität, klare Ausschüttungsspanne und ein attraktiver Vorschlag für 2025 prägen den Kurs.

    Evonik Industries: Vorstand ändert Dividendenpolitik – Was bedeutet das?
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der Evonik Industries AG hat die Dividendenpolitik angepasst, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen.
    • Zukünftige Ausschüttungen sollen zwischen 40 und 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses liegen.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Dividende von 1,00 € je Aktie vorgeschlagen, was einer Dividendenrendite von etwa 7 Prozent entspricht.
    • Die neue Dividendenpolitik wird erstmals auf den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2026 angewendet.
    • Evonik erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden €.
    • Die finalen Geschäftszahlen für 2025, einschließlich des Dividendenvorschlags, werden am 4. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evonik Industries ist am 04.03.2026.

    Der Kurs von Evonik Industries lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,130EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,470EUR das entspricht einem Plus von +2,41 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.370,98PKT (-0,59 %).


    Evonik Industries

    +1,49 %
    +12,61 %
    +6,93 %
    +2,45 %
    -21,50 %
    -33,92 %
    -48,27 %
    -47,86 %
    -56,73 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Evonik Industries: Vorstand ändert Dividendenpolitik – Was bedeutet das? Evonik stellt seine Dividendenstrategie neu auf: Mehr finanzielle Flexibilität, klare Ausschüttungsspanne und ein attraktiver Vorschlag für 2025 prägen den Kurs.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     