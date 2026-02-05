    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Gold Euphorie abgekühlt – Konsolidierung weitgehend abgeschlossen

    Gold nach 15 %-Korrektur: Wie der Abbau der Euphorie, der Stimmungsumschwung und die bereinigte Positionierung die Grundlage für mehr Stabilität und eine positive 6-Monats-Perspektive schaffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis fiel 15 % nach Allzeithoch Anfang 2026.
    • Marktstimmung bereinigt, Anleger wechseln ins Bärenlager.
    • Positive Tendenz für nächsten Zeitraum durch Stabilisierung.

     

    Nach dem Allzeithoch am Goldmarkt Anfang 2026 bei 5.589 USD je Feinunze kam es innerhalb weniger Handelstage zu einer deutlichen Korrektur. Bis Anfang Februar 2026 fiel der Goldpreis zwischenzeitlich auf 4.696 USD. Das entspricht einem Rückgang von rund –15 % vom Hoch.

    Der Rückgang vollzog sich in kurzer Zeit und wurde vor allem durch die Aufwertung des US-Dollars ausgelöst. Der stärkere Dollar verteuerte Gold für internationale Anleger, was zu verstärkten Verkäufen führte. In der Folge setzten umfangreiche Gewinnmitnahmen ein.

    Der Einbruch hatte einen klar messbaren Effekt auf die Marktstimmung. Die zuvor stark überhitzte Euphorie wurde vollständig abgebaut. Laut Sentimentdaten wechselten sowohl institutionelle Anleger als auch Privatanleger in großer Zahl vom Bullen- ins Bärenlager.

    Konkret zeigte sich:

    • Rückgang spekulativer Long-Positionen
    • Abbau überhöhter Hebelpositionen
    • deutliche Reduzierung kurzfristiger Trendfolger
    • Rückkehr zu einer neutraleren Positionierung

    Damit wurde die zuvor einseitige Marktstruktur bereinigt.

    Diese Entwicklung wirkt stabilisierend. Durch den Stimmungsumschwung entstand erneut ein Sicherheitsnetz unter dem Goldpreis. Historisch folgt auf eine Korrektur von mehr als 10 % bei gleichzeitigem Stimmungswechsel häufig eine Phase der Bodenbildung.

    In der aktuellen Auswertung ergibt sich daraus wieder eine positive Tendenz für die kommenden sechs Monate.

    Mehrere Faktoren stützen diese Einschätzung:

    • Korrektur von 5.589 USD auf 4.696 USD innerhalb weniger Tage
    • vollständiger Abbau der Überhitzung
    • Umschwenken breiter Anlegergruppen
    • Rückgang spekulativer Übertreibungen
    • weiterhin bestehende strukturelle Nachfrage nach Absicherung

    Einordnung:

    Die Korrektur Anfang 2026 hat den Goldmarkt bereinigt. Die extreme Euphorie wurde abgebaut, ohne die langfristige Nachfrage zu zerstören. Aus Sicht von Kursverlauf, Positionierung und Sentiment ist die Konsolidierung weitgehend abgeschlossen. Damit hat sich die Ausgangslage für die kommenden Monate wieder verbessert.

     



    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
