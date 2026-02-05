Gold Euphorie abgekühlt – Konsolidierung weitgehend abgeschlossen

Nach dem Allzeithoch am Goldmarkt Anfang 2026 bei 5.589 USD je Feinunze kam es innerhalb weniger Handelstage zu einer deutlichen Korrektur. Bis Anfang Februar 2026 fiel der Goldpreis zwischenzeitlich auf 4.696 USD. Das entspricht einem Rückgang von rund –15 % vom Hoch.

Der Rückgang vollzog sich in kurzer Zeit und wurde vor allem durch die Aufwertung des US-Dollars ausgelöst. Der stärkere Dollar verteuerte Gold für internationale Anleger, was zu verstärkten Verkäufen führte. In der Folge setzten umfangreiche Gewinnmitnahmen ein.

Der Einbruch hatte einen klar messbaren Effekt auf die Marktstimmung. Die zuvor stark überhitzte Euphorie wurde vollständig abgebaut. Laut Sentimentdaten wechselten sowohl institutionelle Anleger als auch Privatanleger in großer Zahl vom Bullen- ins Bärenlager.

Konkret zeigte sich:

Rückgang spekulativer Long-Positionen

Abbau überhöhter Hebelpositionen

deutliche Reduzierung kurzfristiger Trendfolger

Rückkehr zu einer neutraleren Positionierung

Damit wurde die zuvor einseitige Marktstruktur bereinigt.

Diese Entwicklung wirkt stabilisierend. Durch den Stimmungsumschwung entstand erneut ein Sicherheitsnetz unter dem Goldpreis. Historisch folgt auf eine Korrektur von mehr als 10 % bei gleichzeitigem Stimmungswechsel häufig eine Phase der Bodenbildung.

In der aktuellen Auswertung ergibt sich daraus wieder eine positive Tendenz für die kommenden sechs Monate.

Mehrere Faktoren stützen diese Einschätzung:

Korrektur von 5.589 USD auf 4.696 USD innerhalb weniger Tage

innerhalb weniger Tage vollständiger Abbau der Überhitzung

Umschwenken breiter Anlegergruppen

Rückgang spekulativer Übertreibungen

weiterhin bestehende strukturelle Nachfrage nach Absicherung

Einordnung:

Die Korrektur Anfang 2026 hat den Goldmarkt bereinigt. Die extreme Euphorie wurde abgebaut, ohne die langfristige Nachfrage zu zerstören. Aus Sicht von Kursverlauf, Positionierung und Sentiment ist die Konsolidierung weitgehend abgeschlossen. Damit hat sich die Ausgangslage für die kommenden Monate wieder verbessert.