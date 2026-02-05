    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Marktgeflüster

    Gold, Silber, Bitcoin, Aktien: Häufung von Extremen - Crash-Vorbote?

    Silber etwa verlor letzten Freitag mehr als 30% - nun sehen wir ähnlich krasse Erscheinungen auch bei Aktien an der Wall Street!

    Wir erleben seit Jahresbeginn eine massive Häufung von Extremereignissen an den Märkten: bei Silber, Gold, Bitcoin - und jetzt bei Aktien! Silber etwa verlor letzten Freitag mehr als 30% - nun sehen wir ähnlich krasse Erscheinungen auch bei Aktien an der Wall Street! So findet ein historischer Abverkauf von Software-Aktien statt (KI-Angst) - während gleichzeitig eine brutale Rotation in defensive Aktien passiert (Consumer Staples, die jetzt so überkauft sind wie selten). Alles, was lange gut gelaufen ist, wird nun abgestraft: Bitcoin, viele Tech-Aktien. Wir hangeln uns an den Finanzmärkten also von Extrem zu Extrem - und das könnte ein Vorbote sein für ein Crash-Ereignis, denn diese Extreme sind wie Risse, die zeigen, dass das Fundament brüchig geworden ist!

    Hinweise aus Video:

    1. Silber: Star-Trader setzt mit Rekord-Short auf fallende Preise

    2. FED-Chef-Nominierung: Trump und der Party-Crasher Warsh

     

    Das Video "Gold, Silber, Bitcoin, Aktien: Häufung von Extremen - Crash-Vorbote?" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
