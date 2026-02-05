    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Ein Deal, viele Haken

    Nvidia zögert: Trumps Chip-Freigabe wird zum Risiko

    Die USA wollen Chinas ByteDance mit Nvidia-Chips beliefern lassen. Doch harte Auflagen sorgen für Streit. Ein Deal wird zur politischen Zitterpartie.

    Für Sie zusammengefasst
    • USA genehmigen ByteDance Kauf von Nvidia-Chips.
    • Nvidia stimmt strengen KYC-Anforderungen nicht zu.
    • Politische Spannungen im Tech-Konflikt zwischen USA-China.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USA

    Die US-Regierung ist bereit, dem chinesischen Konzern ByteDance den Kauf von H200-Chips von Nvidia zu erlauben. Doch der Verkauf steht unter Bedingungen, denen Nvidia bislang nicht zugestimmt hat. Das berichtet Reuters unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person.

    Die US-Seite habe die Genehmigung für die Ausfuhrlizenz bereits vor rund zwei Wochen in Aussicht gestellt. Nvidia hat den derzeit formulierten Know-Your-Customer-Anforderungen (KYC) bislang nicht zugestimmt. Diese sollen sicherstellen, dass Chinas Militär keinen Zugriff auf die Chips erhält.

    Nvidia ringt mit Washington

    Der Fall ByteDance ist kein Einzelfall. Laut Reuters verhandelt Nvidia generell mit der US-Regierung über die Bedingungen für Ausfuhrlizenzen nach China. Der Konzern sieht sich dabei in einer vermittelnden Rolle.

    "Wir können Lizenzbedingungen nicht eigenständig akzeptieren oder ablehnen", sagte ein Nvidia-Sprecher. "KYC ist zwar wichtig, aber nicht das eigentliche Problem. Damit die amerikanische Industrie Verkäufe tätigen kann, müssen die Bedingungen wirtschaftlich praktikabel sein, sonst wird sich der Markt weiterhin auf ausländische Alternativen verlagern."

    Politischer Zündstoff im Tech-Krieg

    Nvidia und seine chinesischen Kunden geraten erneut zwischen die Fronten des Technologie-Konflikts zwischen den USA und China. Peking hat laut Reuters bereits vorläufige Genehmigungen für ByteDance, Tencent, Alibaba sowie das Start-up DeepSeek erteilt. Die chinesischen Auflagen sind jedoch noch nicht final.

    Aus US-Sicht ist der Vorgang Teil eines Deals, den Präsident Donald Trump Anfang Dezember angekündigt hatte. China sollte Chips erhalten, im Gegenzug fließen 25 Prozent des Erlöses an die US-Regierung. Die Regelung gilt auch für vergleichbare Produkte von Advanced Micro Devices und Intel.

    Kritiker in den USA warnten vor Sicherheitsrisiken. Sie befürchten, China könne die Chips zur Stärkung seiner militärischen Fähigkeiten nutzen.

    Strenge Regeln und ein enger Zeitplan

    Am 15. Januar lockerte das Handelsministerium formell die Lizenzpolitik. Es knüpfte sie jedoch an strikte Vorgaben. Antragsteller müssen belegen, dass Kunden rigorose KYC-Verfahren anwenden. Zudem ist eine Liste aller Fernnutzer vorzulegen, die mit Unternehmen im Iran, in Kuba, Venezuela oder anderen kritischen Staaten verbunden sind.

    Vor der Ausfuhr muss zudem ein unabhängiges US-Labor die Chips prüfen. Viele Beobachter sehen darin einen Weg, den staatlichen Anteil von 25 Prozent abzusichern.

    Ein ehemaliger Handelsbeamter sagte Reuters, Lizenzen würden zunächst zwischen mehreren Behörden abgestimmt. Dazu zählen die Ministerien für Außenpolitik, Verteidigung und Energie. Erst danach erhält der Antragsteller die Bedingungen. Änderungen sind möglich.

    Eine mit dem Prozess vertraute Quelle rechnet damit, dass zumindest ein Teil der Chips bis zu Trumps geplantem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping im April geliefert wird, so Reuters.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
