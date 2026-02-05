    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    AGOA

    AGOA auf Bewährung –

    Warum Europas Afrika-Strategie jetzt zur Industrie- und Investitionsfrage wird

    Die Verlängerung des African Growth and Opportunity Act (AGOA) um ein weiteres Jahr bis zum 31. Dezember 2026 war politisch unvermeidlich – ökonomisch aber ist sie ein Warnsignal.

    Sie verschafft afrikanischen Exporteuren kurzfristig Luft, verlängert jedoch die strukturelle Unsicherheit über die Zukunft der US-Afrika-Handelsbeziehungen. Für Investoren, Industrie und Politik in Europa ist dies kein Randthema, sondern ein strategischer Wendepunkt. Denn während Washington AGOA stärker auf „America First“ trimmt, eröffnet sich für Europa ein Fenster, seine Rolle in Afrika neu zu definieren: weg vom Präferenzgeber, hin zum industriellen, logistischen und arbeitsmarktpolitischen Partner.

    Ein Präferenzregime mit Verfallsdatum

    AGOA war über 25 Jahre ein zentraler Pfeiler der US-Afrika-Wirtschaftsbeziehungen. Es bot zollfreien Zugang zum US-Markt für zahlreiche afrikanische Länder – unter Bedingungen guter Regierungsführung und marktwirtschaftlicher Reformen. Der Effekt war real: In Ländern wie Kenia, Äthiopien, Lesotho oder Ghana entstanden exportorientierte Textil- und Bekleidungsindustrien, es wurden Arbeitsplätze geschaffen und globale Lieferketten angebunden.

    Doch der Preis war hoch: Viele dieser Industrien blieben auf einfache, arbeitsintensive Wertschöpfungsstufen beschränkt. Tiefere industrielle Kapazitäten – etwa in Chemie, Maschinenbau, Materialwissenschaften oder digitaler Produktion – entwickelten sich kaum. Gleichzeitig zeigte sich die politische Fragilität des Modells: Staaten wie Gabun, Niger, die Zentralafrikanische Republik und Uganda verloren bereits ihre AGOA-Privilegien. Für afrikanische Regierungen wurde damit klar, dass Präferenzen kein verlässliches Fundament für langfristige Industrialisierung sind.

    Die aktuelle Einjahresverlängerung verstärkt genau dieses Dilemma. Investitionen in Fabriken, Energieinfrastruktur, Logistik oder Qualifizierung lassen sich kaum seriös planen, wenn der zentrale Exportkanal politisch auf Abruf steht.

    Trumps neue Handelslogik – Druck auf afrikanische Märkte

    Mit der Ankündigung, AGOA im Sinne von „America First“ neu zu verhandeln, signalisiert die Trump-Administration einen klaren Kurswechsel: Mehr Gegenseitigkeit, mehr Marktzugang für US-Unternehmen, weniger entwicklungspolitische Großzügigkeit. Das bedeutet konkret: steigender Druck auf afrikanische Märkte, insbesondere in Landwirtschaft und verarbeiteter Nahrung.

