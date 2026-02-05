    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Positive Quartalszahlen befreien Rational-Aktien.
    • Kurssteigerung um 9,2% auf 726 Euro erreicht.
    • Chartbild verbessert sich, Trendlinien überwunden.
    Foto: Rational AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Kursreaktionen auf die Quartalszahlen von Rational haben die Papiere des Großküchenausstatters am Donnerstag aus ihrer Seitwärtsspanne befreit. An der MDax -Spitze gewannen die Titel zuletzt 9,2 Prozent auf 726 Euro und hatten davor mit 772 Euro den höchsten Stand seit Mai 2025 erreicht.

    Rational überzeugte den Markt mit einem starken Schlussquartal. Die Markterwartungen für 2026 dürften daher anziehen, hieß es von Goldman Sachs.

    Charttechnisch hellt sich mit dem Kurssprung das Bild für Rational deutlich auf. Die Aktien ließen die 21-, die 50- und die noch stärker beachtete 200-Tage-Linie hinter sich, welche den kurz-, mittel- und längerfristigen Trend beschreiben./ajx/jha/

    Rational

    +10,07 %
    +16,30 %
    +16,92 %
    +23,64 %
    -18,85 %
    +5,38 %
    -17,31 %
    +62,29 %
    +1.778,21 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,54 % und einem Kurs von 729 auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +16,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 8,39 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 791,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rational Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 580,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.070,00EUR was eine Bandbreite von -20,82 %/+46,08 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
