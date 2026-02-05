    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland darf saubere Technologien mit Milliarden fördern

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland erhält 3 Mrd. Euro für saubere Technologien.
    • EU genehmigt staatliche Beihilfe für strategische Investitionen.
    • Ziel: 40% saubere Technologien bis 2030, klimaneutral bis 2050.
    Deutschland darf saubere Technologien mit Milliarden fördern
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um den Ausbau sauberer Technologien voranzutreiben, darf Deutschland seine Industrie mit drei Milliarden Euro unterstützen. Die Europäische Kommission genehmigte eine entsprechende staatliche Beihilfe zur Förderung entsprechender strategischer Investitionen, wie die Behörde in Brüssel mitteilte. Die Maßnahme stehe im Einklang mit den Beihilferegeln der EU und werde den Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft unterstützen, so die Kommission weiter.

    Mit der Maßnahme sollen Investitionen gefördert werden können, mit denen neue Produktionskapazitäten für klimafreundliche Technologien aufgebaut werden. Dazu zählen auch deren wichtigste Komponenten sowie die Nutzung von recycelten Rohstoffen. Außerdem unterstützt das Vorhaben die Gewinnung und das Recycling dafür benötigter wichtiger Rohstoffe.

    Die Beihilfen sollen in Form von Zuschüssen und steuerlichen Vergünstigungen, Zinszuschüssen für neue Darlehen oder Garantien für neue Darlehen gewährt werden. Die Unterstützung kann Kommissionsangaben zufolge bis zum 31. Dezember 2030 gewährt werden und steht Unternehmen im gesamten Bundesgebiet offen.

    Bis 2030 will die EU 40 Prozent ihres Bedarfs an sauberen Technologien selbst produzieren. Bis 2050 will die Staatengemeinschaft klimaneutral sein.

    In der EU müssen staatliche Beihilfen in der Regel von der Kommission genehmigt werden, um faire Wettbewerbsbedingungen zwischen großen, finanzstarken Mitgliedstaaten und kleineren zu gewährleisten./rdz/DP/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Deutschland darf saubere Technologien mit Milliarden fördern Um den Ausbau sauberer Technologien voranzutreiben, darf Deutschland seine Industrie mit drei Milliarden Euro unterstützen. Die Europäische Kommission genehmigte eine entsprechende staatliche Beihilfe zur Förderung entsprechender strategischer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     