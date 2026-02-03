AKTUALISIERUNG ZUR VOLLSTÄNDIGKEIT -- Office of the Chair of the International AI Safety Report

In der Pressemitteilung Der International AI Safety Report 2026 zeigt rasante Veränderungen und neue Risiken auf, die am 3. Februar vom Büro des Vorsitzenden des International KI Safety Report über PR Newswire veröffentlicht wurde, wurden Änderungen vorgenommen, wie uns die Organisation mitteilte. Nachfolgend finden Sie die vollständige, aktualisierte Pressemitteilung mit weiteren Einzelheiten am Ende:

Der International AI Safety Report 2026 zeigt rasante Veränderungen und neue Risiken auf

MONTREAL, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der 2026 International AI Safety Report wird heute veröffentlicht und bietet eine aktuelle, international geteilte, wissenschaftlich fundierte Bewertung der Fähigkeiten von Allzweck-KI, neu auftretender Risiken und des aktuellen Stands des Risikomanagements und der Sicherheitsvorkehrungen.