Übernahmen! 5.000 USD Gold und jetzt geht´s los! Barrick Mining, B2Gold, Fairchild Gold, Rush Gold und Allied Gold im Fokus

Was für eine Volatilität im Gold- und Silber-Sektor! Nach jahrelanger Seitwärtsbewegung sind die Edelmetalle seit Mitte 2025 auf dem Weg nach oben. Ende Januar erreichte Gold einen Preis von 5.600 USD und Silber markierte mit 122 USD den bislang höchsten Stand aller Zeiten. Nun sind die großen Produzenten wieder auf der Suche nach Projekten, denn man möchte den Ausstoß so schnell wie möglich erhöhen, um die massiv gestiegenen Spot- und Terminpreise abzuhandeln. Was des einen Freud ist des anderen Leid! Denn Banken und einige Spekulanten haben über Jahre hinweg gegen die Terminpreise spekuliert und sind erhebliche Shortquoten eingegangen. Nun schlägt der Markt zurück, neue Anleger verlangen das physische Material, das seit Wochen aber in der Verfügbarkeit sinkt. Doch die großen Liefertermine im März, Juni und September 2026 rücken näher. Zeit für die Bergbauriesen auf Einkaufstour zu gehen, denn günstiger wird es wohl vorerst nicht mehr werden. Wo liegen die Chancen für Anleger?

Nun kommt es zum Schwur – Hohe Volatilität zwingt Banken zum Eindecken

In den letzten Tagen durchliefen Gold und Silber massive Korrekturen, nachdem Silber von seinem Allzeithoch bei 122 USD pro Feinunze Ende Januar auf ein aktuelles Verlaufstief von rund 72 USD abstürzte, ein Rückgang von über 40 % innerhalb weniger Tage. Gold korrigierte ebenfalls dramatisch um mehr als 1.000 USD, von Höchstständen nahe 5.600 USD auf etwa 4.600 USD, was Panikverkäufe und die größten Tagesschwankungen seit Jahrzehnten auslöste. Diese Bewegungen folgten auf extreme technische Überhitzung mit RSI-Werten von über 90 und wurden durch Gewinnmitnahmen, steigende Margin-Anforderungen an der CME sowie Liquidationen spekulativer Long-Positionen verstärkt.

Eine zentrale Ursache der Verwerfungen war die Nominierung von Kevin Warsh, einen konservativen Falken aus New York, als neuen FED-Chef durch US-Präsident Trump. Er priorisiert öffentlich höhere Zinsen und einen stabileren Dollar. Warshs Ernennung beendete Trumps öffentliche Forderungen nach Zinssenkungen und seinen Streit mit dem amtierenden FED-Chef Jerome Powell, was Anleger aus alternativen Währungen wie Gold, Silber und Bitcoin trieb. Parallel löste der Kongress die drohende Haushaltskrise ohne Shutdown, was die weitverbreiteten „De-Dollarisierungs-Ängste“ wieder etwas dämpfte. Zentralbanken, darunter China, Indien, Brasilien und Russland, hatten 2025 netto bereits über 860 Tonnen Gold aufgekauft, um der US-Staatsverschuldung und möglichen Sanktionsrisiken zu entgehen. Grundsätzlich darf man annehmen, dass China den Abbau der US-Staatsanleihen als Währungsreserve fortsetzen wird.