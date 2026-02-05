Evonik senkt Dividende - Hält 2026 Gewinnbelebung für möglich

Die Chemiebranche ringt schon lange mit einem schwierigen Konjunkturumfeld, zunehmender Konkurrenz aus China sowie eher hohen Strompreisen in Deutschland. 2025 sank der Umsatz von Evonik im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 14,1 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) fiel um neun Prozent auf 1,87 Milliarden Euro und damit in etwa wie von Analysten erwartet. 2026 peilt Kullmann hier zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro an; die mediane Analystenschätzung liegt aktuell bei gut 1,8 Milliarden Euro./mis/stk

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 14,36 auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +12,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,75 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,9300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -23,18 %/+11,73 % bedeutet.