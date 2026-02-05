    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Größerer Stromausfall in Stuttgart - Ursache unklar

    Für Sie zusammengefasst
    • Größerer Stromausfall in Stuttgart, Ampeln ausgefallen.
    • Polizei regelt Verkehr, Feuerwehr hat Einsätze.
    • Stadtbahnen betroffen, S-Bahnen und DB nicht.
    Polizei - Größerer Stromausfall in Stuttgart - Ursache unklar
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    STUTTGART (dpa-AFX) - Im Stadtgebiet von Stuttgart gibt es einen größeren Stromausfall. Wie die Polizei mitteilte, sind auch einige Ampeln ausgefallen. Man habe Streifenbesatzungen losgeschickt, um den Verkehr zu regeln, sagte eine Sprecherin. Betroffen seien auch größere Kreuzungen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Zur Ursache könne man derzeit nichts sagen.

    Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kam es zu mehreren Einsätzen aufgrund von Brandmeldeanlagen. Derzeit gebe es aber keine Brandeinsätze. Die Feuerwehr sei jedoch selbst von dem Ausfall betroffen und müsse sich noch einen Überblick verschaffen.

    Zudem fiel in vielen Büros zeitweilig das Internet aus. Die Stromnetzbetreiber konnten zu dem Vorfall zunächst nichts sagen.

    Fahrgästen zufolge waren auch die Stadtbahnen in Stuttgart von dem Stromausfall betroffen. Sie habe in einer Stadtbahn gesessen, die für mehrere Minuten nicht habe weiterfahren können, sagte eine Augenzeugin der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Es gab eine Durchsage, dass es einen Stromausfall gibt und dass es in wenigen Minuten weitergeht", sagte die Frau.

    Die S-Bahnen und der Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB) waren einem Bahnsprecher zufolge nicht betroffen.

    In Stuttgart leben rund 600.000 Menschen. Die Stadt ist Landeshauptstadt von Baden-Württemberg und Sitz vieler wichtiger Institutionen und auch vieler großer Unternehmen./dna/DP/jha






    dpa-AFX
