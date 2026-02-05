DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BNP PARIBAS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten gute Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, schrieb Sharath Kumar am Donnerstag./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 93,68EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Sharath Kumar

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



