DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 40 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine Prognosen für die Stahlpreise in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht deutlich an. In Verbindung mit der Kursrally der Beteiligung Aurubis steigt auch sein Kursziel deutlich./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 49,10EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Bastian Synagowitz
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
