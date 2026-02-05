DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 285 auf 304 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien blieben nach den soliden Quartalszahlen einer seiner Top-Favoriten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee samt Ausblick auf den Kapitalmarkttag im kommenden Monat./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 240EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 304

Kursziel alt: 285

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

