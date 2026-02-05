DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umfeld für Essenslieferanten habe sich zuletzt wohl generell etwas gebessert, schrieb Silvia Cuneo in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Befragung von Verbrauchern./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 24,80EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Silvia Cuneo
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
