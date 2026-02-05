DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft British American Tobacco auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Damian McNeela in dem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz 2025. Er geht von leichten Rückgängen bei Umsatz, Marge und Ergebnis aus./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 52,10EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Damian McNeela

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

