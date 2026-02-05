DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den mauen Jahresabschluss im vierten Quartal 2025./agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 128,5EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

