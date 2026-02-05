DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den mauen Jahresabschluss im vierten Quartal 2025./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 128,5EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
