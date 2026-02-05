DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. Die Tochter Vodacom habe in Afrika gute Geschäfte gemacht, schrieb Robert Grindle in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,98 % und einem Kurs von 1,258EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Grindle
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,5
Kursziel alt: 1,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
