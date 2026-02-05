    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeely Automobile Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Geely Automobile Holdings

    ROUNDUP

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Autobauer Volvo tut sich schwer mit Kehrtwende - Aktie rutscht ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Volvo Cars verzeichnete 2025 massive Verluste.
    • Umsatz und Verkäufe sanken um 16 Prozent im Q4.
    • 3.000 Stellen gestrichen, 5 Mrd. Kronen Einsparungen.
    ROUNDUP - Autobauer Volvo tut sich schwer mit Kehrtwende - Aktie rutscht ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der schwedische Autobauer Volvo Cars kämpft weiter mit dem harten Umfeld in der Branche. Im vergangenen Jahr sackten Verkäufe und Umsatz spürbar ab, unter dem Strich rutschte das vom chinesischen Geely-Konzern kontrollierte Unternehmen gar in die roten Zahlen. Der Verlust betrug rund drei Milliarden schwedische Kronen (281 Mio Euro), wie Volvo-Chef Hakan Samuelsson am Donnerstag in Göteborg mitteilte. Die Aktie rauschte deutlich in die Tiefe, weil auch im operativen Geschäft nur wenig zusammenlief.

    Das Papier sackte in Stockholm um ein Fünftel auf 23,49 Kronen ab. Damit setzte die Aktie ihre Abwärtsbewegung der Vorwochen dynamisch fort. Die starke Erholung Ende 2025, die in der Spitze eine Kursverdoppelung gebracht hatte, ist Geschichte. Mit dem aktuellen Niveau bewegt sich der Wert wieder im Bereich zu Beginn des Vorjahres.

    Die Experten von Bernstein sprachen von einem "großen Rückschritt" des Autobauers. Der operative Gewinn (Ebit) im vierten Quartal habe die Konsensschätzungen um die Hälfte verfehlt. Der Ausblick der Schweden erscheine angesichts anhaltenden Gegenwinds von der Währungsseite und anderer Belastungsfaktoren ambitioniert.

    Für den Verlust unterm Strich auf Jahressicht sorgten Umbaukosten für Stellenstreichungen, aber auch hohe Abschreibungen für verspätete Modelle und die US-Zölle. Ein Jahr zuvor hatte Volvo noch knapp 16 Milliarden Kronen Gewinn gemacht. Auch im vierten Quartal für sich genommen stand ein Verlust zu Buche.

    Im Gesamtjahr 2025 lieferte der Autobauer 710.000 Pkw an die Kunden aus und damit sieben Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im neuen Jahr will Samuelsson wieder mehr Autos verkaufen, der freie Mittelzufluss soll sich deutlich verbessern. "Unsere Maßnahmen im Jahr 2025 haben uns auf einen Weg zurück zum Wachstum gebracht", sagte der Manager laut Mitteilung. "Wir sind von unserer langfristigen Strategie und unserer klaren Ausrichtung überzeugt." Unter anderem hat Volvo 3.000 Stellen gestrichen. Im neuen Jahr sollen zusätzlich mindestens fünf Milliarden Kronen eingespart werden.

    Im vierten Quartal rutschte der Umsatz um 16 Prozent auf 94,4 Milliarden Kronen ab. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um gut die Hälfte auf 1,9 Milliarden Kronen. Mit beiden Werten verfehlte Volvo die Schätzungen von Analysten deutlich. Als Gründe für den Rückgang nannte der Konzern einen ungünstigeren Verkaufsmix und niedrigere Preise, sinkenden Absatz und auch die stärkere Krone als Belastung./men/err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Geely Automobile Holdings Aktie

    Die Geely Automobile Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 1,759 auf Tradegate (05. Februar 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Geely Automobile Holdings Aktie um -2,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Geely Automobile Holdings bezifferte sich zuletzt auf 19,17 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Geely Automobile Holdings - A0CACX - KYG3777B1032

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Geely Automobile Holdings. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Autobauer Volvo tut sich schwer mit Kehrtwende - Aktie rutscht ab Der schwedische Autobauer Volvo Cars kämpft weiter mit dem harten Umfeld in der Branche. Im vergangenen Jahr sackten Verkäufe und Umsatz spürbar ab, unter dem Strich rutschte das vom chinesischen Geely-Konzern kontrollierte Unternehmen gar in die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     