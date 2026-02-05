    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    München holt Messe für Gesundheits-IT aus Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • München wirbt DMEA-Messe von Berlin ab, Premiere 2024.
    • 800 Aussteller und 20.000 Besucher in München erwartet.
    • B2B-Messen gewinnen an Bedeutung, trotz Messekrise.
    München holt Messe für Gesundheits-IT aus Berlin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - München hat eine bisher in Berlin ansässige Fachmesse für Digitaltechnologie in Gesundheitswesen und Medizin aus der Bundeshauptstadt abgeworben. Die von den Veranstaltern DMEA (Digital Medical Expertise & Applications) getaufte Veranstaltung soll im April nächsten Jahres erstmals in München stattfinden. Die Messegesellschaft der Landeshauptstadt erwartet 800 Aussteller und etwa 20.000 Besucher. Die diesjährige DMEA findet noch in Berlin statt.

    Auf der Messe vertreten sind unter anderem auf das Gesundheitswesen spezialisierte IT- und Softwarefirmen sowie Medizintechnikhersteller. Der Bundesverband Gesundheits-IT hofft, dass die Messe in München größer und internationaler wird. Wie in anderen Branchen auch gewinnt die Digitaltechnik im Gesundheitswesen stetig an Bedeutung.

    Etliche Messen in Schwierigkeiten

    Messen sind in den vergangenen Jahren ein schwieriges Geschäft geworden, insbesondere Verbrauchermessen und Messen für Konsumgüter. Eine Folge der Corona-Pandemie war, dass etliche Unternehmen ihre Vertriebsabteilungen seltener auf Messen schicken.

    Schwerpunkt in München sind sogenannte B2B-Messen (business to business), die sich an das Fachpublikum in der jeweiligen Branche richten - zu dieser Kategorie zählt auch die DMEA.

    Die Messegesellschaft war mit ihrer Strategie in den vergangenen Jahren erfolgreich, doch ist die allgemeine Entwicklung auch an München nicht spurlos vorübergegangen: So wurde 2025 die auf Frischluftsportarten spezialisierte Messe Outdoor by Ispo wegen mangelnden Interesses abgesagt. Die unter Aussteller- und Besucherrückgängen leidende Sportartikelmesse Ispo wird künftig als Gemeinschaftsunternehmen mit einem niederländischen Partner in Amsterdam stattfinden, nicht mehr in München./cho/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    München holt Messe für Gesundheits-IT aus Berlin München hat eine bisher in Berlin ansässige Fachmesse für Digitaltechnologie in Gesundheitswesen und Medizin aus der Bundeshauptstadt abgeworben. Die von den Veranstaltern DMEA (Digital Medical Expertise & Applications) getaufte Veranstaltung soll …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     