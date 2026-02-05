München holt Messe für Gesundheits-IT aus Berlin

MÜNCHEN (dpa-AFX) - München hat eine bisher in Berlin ansässige Fachmesse für Digitaltechnologie in Gesundheitswesen und Medizin aus der Bundeshauptstadt abgeworben. Die von den Veranstaltern DMEA (Digital Medical Expertise & Applications) getaufte Veranstaltung soll im April nächsten Jahres erstmals in München stattfinden. Die Messegesellschaft der Landeshauptstadt erwartet 800 Aussteller und etwa 20.000 Besucher. Die diesjährige DMEA findet noch in Berlin statt.

Auf der Messe vertreten sind unter anderem auf das Gesundheitswesen spezialisierte IT- und Softwarefirmen sowie Medizintechnikhersteller. Der Bundesverband Gesundheits-IT hofft, dass die Messe in München größer und internationaler wird. Wie in anderen Branchen auch gewinnt die Digitaltechnik im Gesundheitswesen stetig an Bedeutung.